保險公司競賣高利率保單 顧立雄：大股東拿錢來增資

2019-03-28 12:40 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



針對保單宣告利率競相拉高，金管會主委顧立雄今（28）日表示，保險公司賣保單，應該要有合理投資報酬率才能去宣告，「不能隨便亂喊價」，不能說沒有到4%卻承諾到4%，這樣是一個虧損保單。

宣告利率主要用於利變型保單，是壽險公司利用保費所得的投資報酬率，扣除其他成本，在每月或每年宣告一次。壽險業者為了市場競爭，爭取客戶，競相拉高宣高利率，金管會2月起緊盯壽險保單的高宣告利率。

顧立雄上午出席立法院財委會，會前受訪時表示，保險公司要提出切確計畫，確認資產的投資報酬率，比如現在已經到4%（宣告利率），他何以能夠到4%？過去這種高利率保單產生利差損，要靠新保單的利潤去弭平過去利高的保單產生的虧損，如果現在發新保單沒辦法去弭平過去可能的利差損，這對保險業健全經營是不好的。

顧立雄說，這不是3%跟4%的問題，宣告利率這種利變型壽險，一定要有一個合理投資報酬率才能去宣告，壽險業投資海外，要面對不可知的匯損，避險成本又那麼高，競相提高宣告利率對過利差損沒有幫助，雖然IFRS17 緩衝期三年，他希望壽險業可以在2022年前將準備金提足。

所以各方都要考量，他才會認為保險公司的宣告利率一定要有合理的利潤，更重要是弭平過去高利率保單產生的利差損，這才是國際上對於亞洲國家過去賣高利率保單，為什麼要有緩衝期的意義。

顧立雄表示，現在一直在賣，對過去高利率保單完全沒有弭平的效果，那要有什麼計畫來因應IFRS17？「大股東全部把錢拿錢出來大幅增資，還是怎樣」？保險公司要有一套因應計畫。