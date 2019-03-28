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韓國瑜抵台怒批：民進黨有辦法讓人民過好日子 我投你

「少發現金股息」顧立雄電話被打爆 網友挺他：忠言逆耳

想賣高利率保單 金管會：大股東就要大幅增資

2019-03-28 12:28經濟日報 記者邱金蘭╱即時報導

金管會主委顧立雄今（28）日在立法院受訪表示，保單宣告利率不能亂喊價，這不是3%跟4%的問題，現在的保單對過去高利率保單如果沒有彌補虧損效果，保險公司必須告訴金管會有何計畫因應IFRS17，「你要告訴我，大股東全部把錢大幅增資，你要有一套計畫。」

對於金管會是否希望宣告利率3%，都不要再看到？顧立雄說：「這不是3%跟4%的問題。」宣告利率利變型的資產要區隔出去，有一個合理投報酬才能宣告，不能亂喊價，區隔資產投報酬率有無達到？跟宣告利率有合理關聯性？

所以對宣告利率3%已軟化？顧立雄表示，要提出計畫，宣告利率4%，如何說明區隔資產可以到4%，不能說沒有到4%、就說可以4%，這是虧損保單。

顧立雄表示，過去高利率保單產生的利差損，要靠新保單來彌補，再去發一個保單無法彌補過去利差損，對保險業健全經營是不好的。

如果看韓國，10年期公債利率1.96%，保險業競相投入，代表1.96%有得賺，保險業面臨匯損、避險成本高，再競相提高利率，對利差損沒幫助。

他表示，IFRS17緩衝三年（到2025年），但希望2022年能提足準備金，各方要考量，宣告利率要合理，更重要是要彌平過去高利率保單的虧損，這是國際上亞洲高利率保單要有緩衝意義，若對過去高利率保單沒有彌補效果，要有何計畫來因應IFRS17，顧立雄說：「你要告訴我，大股東全部把錢大幅增資嗎？你要有一套計畫。」

保單顧立雄

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