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台灣Pay進軍小七！掃碼付款享20%現金回饋

2019-03-28 12:18經濟日報 記者陳美君╱即時報導

國民支付品牌「台灣Pay」可使用的通路越來越廣，目前合作特約商店已逾5萬家，除全家、萊爾富及OK等三大便利超商加入外，即日起攜手知名收單銀行國泰世華銀行，正式進軍超商龍頭、據點超過5,400家的「7-ELEVEN」，合計四大超商通路逾1萬據點，為「台灣Pay」推出一年多以來創下新里程碑。

「台灣Pay」自106年11月正式推出以來，短短一年多拓展迅速，採用「QR Code共通支付」規格，整合各金融機構資源共同推動，不限手機品牌、型號皆可使用外，並提供購物、轉帳、繳費、繳稅、提款等多元優質服務。

累計至今年2月止，參加金融機構達27家，可使用總卡數逾600萬，總交易金額已正式突破200億元，合作店家數超過5萬家，導入生活帳單（稅單）逾2,200項。

據財金公司委託尼爾森調查「品牌經營成效暨消費性支付工具實態研究」調查報告（108年3月）顯示，在台灣18-65歲的金融消費者中，「台灣Pay」品牌知名度已達69%，此外，「台灣Pay」躋身為目前持有行動支付的消費者中，「持有率」前五大的行動支付品牌。

為歡慶7-ELEVEN導入「台灣Pay」掃碼支付服務並回饋「台灣Pay」的忠實紛絲，10家銀行自108年4月10日起到108年5月7日止，推出「7-ELEVEN掃一波，台灣Pay享20%回饋」活動，於7-ELEVEN門市購物使用台銀、土銀、合庫、一銀、華銀、彰銀、上海銀、高雄銀、兆豐與台企銀等10家銀行「行動銀行」App或「台灣行動支付」App綁定金融卡，以「台灣Pay」掃碼付款即可享高達「20%現金回饋」，單筆交易回饋上限為50元，活動期間內各銀行每人最高可拿到200元回饋金。

「台灣Pay」積極在市集攤販、知名商圈、超商量販、觀光景點與校園大力推廣，包括四大超商、高鐵、台灣菸酒、錢櫃KTV、聖德科斯、故宮博物院、台北希望廣場、建國花市、永康商圈以及大學院校與其周邊商圈等，並不定期推出各項優惠活動。

108年第2季起，屈臣氏、台鐵便當、鬍鬚張、頂呱呱、路易莎咖啡、頂好惠康及Jasons等知名特店也將陸續加入「台灣Pay」行列，提供民眾體驗「台灣Pay」多元支付的便利性。財金公司將持續協同各金融機構推出更多「台灣Pay」專屬優惠，詳情請見「台灣Pay」網站或「台灣Pay」粉絲團。

超商行動支付華銀

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