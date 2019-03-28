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韓柯「與神同行」衝大選！ 誰的神比較神？10個月揭曉

LINE Bank喊資料落地台灣 金管會：要確保資料監理得到

2019-03-28 08:52經濟日報 記者楊筱筠╱即時報導

國內純網銀搶牌照戰爭開打，LINE Bank近期喊出會配合台灣法規，資料落地。但金管會主委顧立雄昨（27）日回應指出，重點是要確保金融機構以及主管機關對雲端資料可以監理得到，即便是儲存在國外，當地金融監理機關也同意金管會可以存取。

顧立雄強調，金管會已經舉行「金融機構作業委託他人處理內部作業制度及程序辦法」修正草案公聽會，等待修改後會盡快通過。而必須符合的業者，不光純網銀，希望所有將資料儲存在雲端的金融業者都要符合，歸屬金管會管的電子支付業者也在其中。

LINE Bank本周宣布會遵循台灣法規在台建置IDC（網路數據中心），讓銀行客戶的所有資料落地儲存在台灣，並預計今年第3季完成機房建置。被市場認為是在回應金管會過去曾點名LINE牽涉進一件盜刷事件，但在要求交易資料時遭遇困難。

顧立雄昨日出席第22屆傑出基金「金鑽獎」頒獎典禮，針對媒體提問，LINE Bank釋出願意資料落地儲存在台灣意願，顧立雄回應表示，金管會已經針對金融機構雲端資料儲存等趨勢，邀集中央銀行、美國在台協會、歐洲商會暨美國商會聯合銀行委員會、中華民國銀行商業同業公會全國聯合會、Google、微軟、亞馬遜等5家科技業者及17家金融業者代表參加公聽會，未來金管會將針對金融機構雲端資料放置地點、存取權限擬定辦法，

顧立雄表示，金管會已經在公聽會上聽取各業者的意見，並希望擬定的辦法是可以確保金管會監理得到資料，假設資料真的要儲存在國外，也能獲得當地金融監理機關同意金管會實地查核，希望這些業者可以拿到國外金融監理機關的同意。

另外，業者對雲端資料的掌控也是金管會關心範圍。顧立雄舉例，未來資料放上雲端後，存取權限有誰？因涉及個資，雲端服務業者應該是單純提供服務，對資料存取應該沒有權限，這涉及金融機構與雲端服務之間的合約。

最後，假設雲端服務萬一有一天要退場，這些資料又該如何回歸到銀行？並保證雲端上的資料被銷毀？顧立雄表示，這些都是金管會關心的範圍。

雲端服務金管會顧立雄

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