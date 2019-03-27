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反恐演習：別讓「無劇本」成「隨機」測試

金管會：小額轉帳手續費4月起調降

2019-03-27 21:54經濟日報 記者邱金蘭╱即時報導

金管會銀行局副局長莊琇媛表示，4月1日起，小額轉帳手續費調降。

金管會

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