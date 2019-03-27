親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

保護民眾個資 金管會將監理雲端資料

2019-03-27 23:28聯合報 記者沈婉玉／台北報導

金管會要訂定雲端資料的存取管理辦法，所有金融機構、電子支付和行動支付的業者都要遵...
金管會要訂定雲端資料的存取管理辦法，所有金融機構、電子支付和行動支付的業者都要遵守。 圖／聯合報系資料照片
分享

金融業結合科技業者使用雲端服務愈來愈普及，金管會主委顧立雄昨天表示，將修改金融機構委外辦法，針對金融機構委外辦理雲端資料存取服務，進行有效管控，所有金融機構、電子支付和行動支付業者都要遵守，確保雲端資料的有效監理及客戶個資的妥善保護。

顧立雄表示，金管會日前召開「金融機構作業委託他人處理內部作業制度及程序辦法」（委外辦法）修正草案公聽會，聽取Google、微軟、Amazon等提供雲端服務的科技業者對金融機構導入雲端服務的意見。雲端服務業者都對此業務很有興趣，金管會將儘快提出修法。

金管會高層表示，為因應金融科技發展趨勢，適當導入雲端服務可改善作業處理效率及系統建置彈性，有助金融機構經營效率的提升及節省成本，但為確保客戶權益，須審慎因應相關資訊安全及風險管理等，以循序漸進方式辦理。

顧立雄表示，未來雲端資料放置的地點、存取權限，都會規定在管理辦法中，要確保資料可以讓金管會監理得到，對受託機構保有資訊取得及查核權力。如果資料要儲存在國外，也要拿到國外監理機關的同意書，同意可以讓金管會做實地查核。

顧立雄指出，雲端資料的掌控及存取的權限，涉及客戶個資的保護，雲端服務業者應該只是單純提供服務，沒有資料存取的權限。金融機構與雲端服務業者之間要訂好合約，不允許雲端服務業者有存取資料的權限。

萬一雲端服務退場，顧立雄表示，業者終止服務後如何退場，包括資料怎麼回歸到銀行，且原本儲存在雲端的資料要保證被銷毀等，金融機構應訂定緊急應變計畫及退場機制。

顧立雄個資

相關新聞

櫃買發表富櫃200指數

2019-03-27 23:45

玉山銀 勇奪信保夥伴獎

2019-03-28 02:44

北富銀推新卡 不怕AppleCard競爭

2019-03-28 02:44

公股行庫推員工持股信託制度 有助留才 勞資雙贏

2019-03-28 02:44

公股銀員工持股信託 啟動

2019-03-28 02:44

壽險業淨值比失真？ 顧立雄釋疑

2019-03-28 02:44

股票風險係數 不調低

2019-03-28 02:44

保險業資金活化 財部想解方

2019-03-28 02:44

富櫃200指數／業者：市場更多元 樂觀其成

2019-03-28 02:22

富櫃200指數／學者：被動型商品 全球主流

2019-03-28 02:22

富櫃200指數 投資新標竿

2019-03-28 02:22

保險業「大魔王」來了 壽險業財報風險 立委促正視

2019-03-27 23:50

永旺信用卡撤台 有效卡數2.5萬張

2019-03-27 23:43

元大四檔ETF 奪大獎

2019-03-27 23:11

金鑽獎新類別 ETP錢景亮

2019-03-27 23:11

華南產物保險捐好捐滿 桃園老憨兒家園安全有保障

2019-03-27 15:16

海外資金匯回專法下周報院 資金綁幾年未定案

2019-03-27 12:34

電子貨幣、虛擬貨幣、數位通貨有何不同？ 兩張圖一次搞懂

2019-03-27 11:53

花旗銀要當愛地球銀行！連12年參與Earth Hour關燈運動

2019-03-27 10:53

壽險業前二月匯損 高達411億

2019-03-27 00:55

名家觀點／搶進大灣區，金融業準備好了嗎

2019-03-27 00:45

銀行違規最高罰鍰 提高到五千萬

2019-03-27 00:34

新壽：南港內科商辦熱起來

2019-03-27 00:29

衝刺台灣Pay 四路進擊

2019-03-27 00:28

新壽：結合商圈 不動產標的以出租為導向

2019-03-27 00:28

跨行轉帳費優惠4月上路 銀行手續費恐短收3億

2019-03-27 00:27

一銀鼓勵休假 獎金大方送

2019-03-27 00:27

富邦金今年招募60位MA

2019-03-27 00:27

金管會定調：Apple Card來台 須攜手銀行

2019-03-26 23:29

去年雙位數成長 渣打銀今年搶攻數位及台商供應鏈商機

2019-03-26 22:43

李長庚談包檔ETF...不須擔心流動性

2019-03-26 00:21

看壽險法規...李長庚：台灣領先南韓

2019-03-26 00:20

金管會喊話：金融業股利 要少發現金

2019-03-26 00:19

保險局：尚未接獲壽險配息案

2019-03-26 00:18

金控業首例！台新金家族 申報持股逾10％

2019-03-26 00:18

台債市場 牛氣沖天

2019-03-25 23:57

中資疑雲卡雙子星案 經部：3部會尚未回覆意見

2019-03-25 20:48

還在拿紙本發票？這樣做獎金可以自動入帳

2019-03-20 13:27

顧立雄：櫃買富櫃200 有效追蹤上櫃走勢

2019-03-27 23:46
看更多

熱門文章

永旺信用卡驚爆6月起退出台灣 5萬張卡將失效

2019-03-27 13:39

再度加碼投資 為何在Google的未來裡 台灣那麼重要

2019-03-27 08:45

誠美材經營權之爭 再掀戰火

2019-03-27 14:42

刷卡繳牌照稅 僅一家銀行有紅利回饋

2019-03-27 14:27

國泰航空斥資193.8億元 收購廉航香港快運

2019-03-27 11:28

國銀大陸曝險比重 顧立雄點名中信達八成警戒線

2019-03-27 10:37

郭台銘說明開Line@緣由 強調打假新聞

2019-03-27 09:27

一台腳踏車40萬元 捷安特新武器亮相

2019-03-27 13:00

影響Uber與其駕駛營運 Uber希望可與交部對話

2019-03-27 17:32

華航安大略機場開航慶周年

2019-03-27 10:07

是你的愛車嗎？ 3種車款今年不需繳牌照稅

2019-03-27 14:28

電子貨幣、虛擬貨幣、數位通貨有何不同？ 兩張圖一次搞懂

2019-03-27 11:53

旅日神卡再添一張！北富銀祭3%現金回饋無上限

2019-03-27 17:42

新Altis改款上市 再降價至69.8萬元

2019-03-27 15:49

永旺信用卡退出台灣 金管會：這家早就不想做了

2019-03-27 13:44

大同轉投資大傷 百年老店面臨內憂外患

2019-03-27 22:29

立委爆料 證交所竄改公司治理排名

2019-03-27 10:31

和泰車 全年銷量踩油門

2019-03-27 14:42

京華城二度標售取消罰則 中石化盼賣在最高點

2019-03-27 20:09

侯友宜視察 蘋果PCB大廠燿華宣布加碼投10億元

2019-03-27 16:17

限塑商機 機械董事長發明竹纖維吸管業績直立式成長

2019-03-27 15:28

投審會將赴立院報告雙子星案 王美花：為難但只能尊重

2019-03-27 10:34

都市型工業區立體化更新 新北市：燿華電將增20億產值

2019-03-27 12:30

2月景氣綜合判斷分數減少3分 燈號力守黃藍燈

2019-03-27 16:09

巨大董座：電動自行車引擎啟動 展開新一波成長趨勢

2019-03-27 14:32

銷售神車ALTIS大改款上市 69.8萬元起

2019-03-27 15:59

回應大陸曝險 中信金：有嚴謹風控機制

2019-03-27 15:20

台中三井LaLaport購物中心 2023年開幕營運

2019-03-27 14:10

緯創攜SONY等合組聯盟 攻智能攝像系統生態系

2019-03-27 10:38

永康水資源回收中心動工 將為台積電解渴

2019-03-27 11:18

國城建設位於亞洲新灣區160億建案 引進米其林餐廳

2019-03-27 16:40

義美85週年 高志明：將搶攻生技咖啡市場

2019-03-27 14:15

達方綠能事業將轉盈 全年營收拚增15%

2019-03-27 18:31

彰化二林精機園區環評 退回專案小組再審

2019-03-27 18:54

Google擴大投資台灣 陳其邁表達感謝

2019-03-27 14:50

二林精機拚翻案 王惠美親自出席環評坐鎮

2019-03-27 15:22

宏達電聯手高通 加速XR一體機發展

2019-03-27 09:35

Apple Card來勢洶洶 北富銀總座程耀輝不擔心

2019-03-27 16:52

海外資金回台專法 財長：下周報行政院

2019-03-27 09:38

「韓流效應」落漆？中石化高雄土地資產評價不升反降

2019-03-27 15:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top