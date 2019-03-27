保護民眾個資 金管會將監理雲端資料

2019-03-27 23:28 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ／台北報導



金管會要訂定雲端資料的存取管理辦法，所有金融機構、電子支付和行動支付的業者都要遵守。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

金融業結合科技業者使用雲端服務愈來愈普及，金管會主委顧立雄昨天表示，將修改金融機構委外辦法，針對金融機構委外辦理雲端資料存取服務，進行有效管控，所有金融機構、電子支付和行動支付業者都要遵守，確保雲端資料的有效監理及客戶個資的妥善保護。

顧立雄表示，金管會日前召開「金融機構作業委託他人處理內部作業制度及程序辦法」（委外辦法）修正草案公聽會，聽取Google、微軟、Amazon等提供雲端服務的科技業者對金融機構導入雲端服務的意見。雲端服務業者都對此業務很有興趣，金管會將儘快提出修法。

金管會高層表示，為因應金融科技發展趨勢，適當導入雲端服務可改善作業處理效率及系統建置彈性，有助金融機構經營效率的提升及節省成本，但為確保客戶權益，須審慎因應相關資訊安全及風險管理等，以循序漸進方式辦理。

顧立雄表示，未來雲端資料放置的地點、存取權限，都會規定在管理辦法中，要確保資料可以讓金管會監理得到，對受託機構保有資訊取得及查核權力。如果資料要儲存在國外，也要拿到國外監理機關的同意書，同意可以讓金管會做實地查核。

顧立雄指出，雲端資料的掌控及存取的權限，涉及客戶個資的保護，雲端服務業者應該只是單純提供服務，沒有資料存取的權限。金融機構與雲端服務業者之間要訂好合約，不允許雲端服務業者有存取資料的權限。

萬一雲端服務退場，顧立雄表示，業者終止服務後如何退場，包括資料怎麼回歸到銀行，且原本儲存在雲端的資料要保證被銷毀等，金融機構應訂定緊急應變計畫及退場機制。