商辦租金恐走揚3至5年 2019去化量可望達5萬坪

2019-03-27 18:40 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃阡阡 ╱即時報導



台北市商辦需求依舊不減！2019年首季商用不動產租賃市場表現，以頂級商辦不動產去化最為亮眼，第1季總共1.4萬坪，讓頂級商辦空置率一口氣從11.5%，收斂至約7.02%，至於整季去化面積近2萬坪，讓各級商辦平均空置率低於5個百分點。

高力國際辦公樓及工業物業服務資深執行董事楊慧明指出，台北市商辦市場2017年去化4.1萬坪，以及2018年去化6.1萬坪，連續兩年去化新高的帶動下，今年第1季2019年整體淨去化量便已接近2萬坪，預計全年度淨去化量仍將維持5萬坪以上。

若進一步探討北市商辦租金總體平均值走勢，自2009至2012年，歷經四年租金走跌後，2013年租金開始走揚，而且截至2018年已連續六年走揚，高力預估，此波租金漲幅還會持續下去，預計至少到2021年還是走揚格局，推估此波租金漲勢至少可拉長3至5年。

楊慧明表示台北市各主要商圈，今年幾乎沒有任何新增供給，2020年預計有中壽台北學苑、遠雄大巨蛋以及新星興業仁愛大樓等3件，逾3.6萬坪的新增供給，2021年則預計有國壽松江大樓、富邦長春段等兩案，逾1萬坪，合計明、後兩年逾4.7萬坪新增供給，不過，因其中7成量體皆為業主自用，釋出市場的面積不到1.5萬坪，相當有限，故未來供給仍處於緊縮狀態。

有鑑於市場強勁的需求以及緊縮的新增供給，並延續2017以及2018的表現，2019年租金持續上漲的趨勢已十分明顯。預計今明兩年內企業在洽談辦公室租約續約時，可能將面臨十分有感的租金漲幅。