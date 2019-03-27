開曼新法上路 永豐銀攜國際知名法律事務所來台剖析

2019-03-27 18:19 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊筱筠 ╱即時報導



因應開曼群島經濟實質法（Economic Substance Law）新法上路，永豐銀行攜手國際知名法律事務所啟動剖析講座，協助企業重組投資架構或家族資產配置規劃；永豐銀行表示，新法上路後影響境外稅務安排，下周二（4月2日） 與國際通商法律事務所（Baker McKenzie）合作，並邀請Ogier（奧杰）律師事務所的開曼群島（Cayman）與英屬維京群島（BVI）註冊律師群來台，親自解析立法內容與分享相關案例，包括中小企業主、家族或個人，均可藉此深入瞭解新法對投資架構與財富傳承影響，及早規劃因應之道。

全球反避稅潮流正興，以往企業或家族設立境外公司布局全球並取得較佳的稅務安排，在新法上路後，勢必面臨營運組織結構的調整；永豐銀行表示，希望透過此次講座，解析當地法案與影響範圍、相關申報需求及內容。

國際通商法律事務所律師表示，以信託的方式持有家族之資產，達到家族財富的傳承，並可同時確保企業永續經營及家人獲得妥適照顧。此一方式從美國興起後，台灣也越來越多家族選擇以此方式進行財富傳承之規劃。

在將個人或企業所持有之公司股份移轉予境內外信託時，不僅應遵守國內外信託法令之規定，並應注意公司內部人持股申報、場外交易申報、投審會投資申請、外匯申報等涉及不同主管機關之複雜程序及規範，如未於設立信託之前小心檢視並仔細規劃該等事項，不但可能會造成信託之滯礙難行，甚而可能會因違反相關法令之規定而遭受處罰。

國際通商法律事務所律師指出，如果企業的跨國投資是一顆顆珍珠寶石，集團重組規劃就像設計珠寶項鍊，要在適當時機、用適當方式排列串接珍珠寶石，讓集團價值提升，企業目標順利達成。家族企業的跨國投資跟集團佈局往往有家族歷史因素，也深受營運模式、產業發展脈絡及相關地區的法規影響，善用「重組」整理家族事業的資產，也將有助於財富傳承、接班安排、業務調整或併購計畫。

開曼群島經濟實質法要求設立於當地的稅務居民、企業需有實質營運活動，同時必須申報說明以及通過主管機關查核；永豐銀行提供客戶資產健檢、諮詢、規劃等全方位服務，協助投資架構重組、財富傳承，持續透過全方位金融服務、滿足客戶所需。