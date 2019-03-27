這家銀行首刷滿額 送20吋Lamigo行李箱

2019-03-27 17:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



新光銀行27日表示，Lamigo桃猿隊繼2017年勇奪總冠軍後，又蟬聯2018年上、下半季冠軍及年度總冠軍，新光銀行延續這股熱潮，於2019年再次與Lamigo球團合作，即日起推出限量5,000張的「新光Lamigo悠遊信用卡」，同時針對新舊卡友，提供專屬優惠好禮。

一、新戶刷卡滿額好禮贈：即日起申辦新光Lamigo悠遊信用卡，正卡新戶核卡後60天內刷卡累積一般消費滿8,000元，即贈送「20吋Lamigo湛藍行李箱」乙個。

4月30日前早鳥辦卡，還可抽「動紫趴」門票；5月15日前每筆消費都享有抽獎機會，刷越多中獎機會越大。

二、消費滿額贈球票、美食劵：2019年4~6月，持新光Lamigo悠遊信用卡，當月刷滿5,000元，可兌換門票兩張。

2019年7~8月，持新光Lamigo悠遊信用卡，當月刷滿1,500元，可兌換美食券一張。

三、Lamigo球星見面會：即日起刷新光Lamigo悠遊信用卡，累積刷滿2,500元，即可獲得一次球星見面會抽獎機會。

刷滿5,000元，即有二次抽獎機會，以此類推，刷越多中獎機會越大，每場見面會各抽出30位幸運卡友，獲獎的卡友還可攜伴一位參加。

四、VIP通道進場尊榮禮遇：持新光Lamigo悠遊信用卡刷卡購買門票，持卡人可與一位同行夥伴，從VIP通道快速進場，讓球迷們省去排隊的時間。

五、免費使用球場兒童遊戲室：首創球場兒童遊戲室，持新光Lamigo悠遊信用卡，即可兌換二張兒童遊戲室入場券。

六、每月免費來店禮：專屬來店禮持新光Lamigo悠遊信用卡至Lamigo球場服務處，即可兌換來店禮(每卡每月限領乙份)。

七、Lamigo專賣店購物優惠：持新光Lamigo悠遊信用卡刷卡消費即可享95折優惠。

9月Lamigo會猿月，當月平日主場於Lamigo桃猿球場場內專賣店或百貨櫃消費商品，持Lamigo悠遊信用卡刷卡消費，更享有85折優惠。