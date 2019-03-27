三大因素 主導新台幣匯率走勢

2019-03-27 17:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



元大寶華綜合經濟研究院今（27）日下修今年台灣經濟成長值，同時預測美元兌新台幣均價為30.92元。院長梁國源直言，雖然匯市難有激情，但仍有三大因素主導新台幣匯率走勢。

首先，有別於去年與人民幣高度連動，今年新台幣則轉向以美元指數馬首是瞻，因此必須關注美元後續動向。

梁國源指出，今年1月底至3月初，市場專家持續看貶美元指數，但實際走勢卻不如預期，3月下旬後的預測則全面上修。

梁國源認為，即便美國聯準會態度轉鴿，但從先前日本、歐洲央行釋出寬鬆風向，使得美國利率依舊高於日、歐，尤其美國經濟基本面仍強，加上美中貿易爭端、英國脫歐等不確定因素猶存，連帶強化美元的避險貨幣角色，美元指數相對有撐。

此外，則要關注台灣本地條件，目前台股評價殖利率仍高，足以吸引外資匯入；雖然經濟成長難有亮眼表現，但對外貿易仍維持順差，均有助於支撐新台幣匯率。

最後，央行態度至關重要，但梁國源認為，新台幣名目有效匯率指數僅略低於36個月移動平均線，因此預料央行還是會將匯率走向交由市場決定，不會有太大動作。

整體而言，元大寶華預測今年美元兌新台幣均價為30.92元，各季匯率分別為30.84元、30.9元、30.95元及31元。