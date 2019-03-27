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全民退休投資專案初選公布 這8家投信進入決選

2019-03-27 17:13經濟日報 記者李娟萍╱即時報導

107年底金管會顧立雄主委提出，由投信投顧公會、集保、證基會主辦，基富通執行的「全民退休自主投資實驗專案」(簡稱「全民退休投資專案」)，今(27)日完成第一階段投信遴選，共有8家投信公司進入最後決選，「全民退休投資專案」將於7月底上線。

初選選出包括元大投信、安聯投信、貝萊德投信、柏瑞投信、國泰投信、富蘭克林華美投信、群益投信及滙豐中華投信(依照投信公司名稱筆畫)等8家，預估4月上旬將公布決選結果，最後選出的3家投信，將各自發行以退休準備為目的基金商品。

而對民眾來說，這個專案的推出，將可以讓想進行退休準備而不知該從何開始的人，成功跨出第一步；也可以讓已經開始進行退休準備的民眾，多一個優質退休理財商品的選擇。

基金商品挑選上，參與這個專案的投資人，可依自身的投資需求，挑選不管是按照不同風險屬性設定的目標風險類型基金(積極、穩健、保守)，或依據不同目標退休時間所規劃三種不同退休時間的目標日期型基金(例如10年、20年、30年)，都可做為退休準備的投資標的。

推動諮詢小組召集人、集保結算所董事長林修銘表示，投資本來就是要長期且有紀律地做下去，簡單來說就是以定期定額的方式來進行，尤其是以退休準備為目的的投資，更是要把握這個原則，這次「全民退休投資專案」，便是建立在要讓民眾及早開始做投資，且是為退休生活做準備的投資。

由於該專案預計限量開放1萬個名額，預計在4月中旬開放預約報名，建議民眾踴躍報名參與，及早開始了解自主理財並進行退休準備。

退休元大投信

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