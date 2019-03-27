全民退休投資專案將上路 顧立雄揪家人參加

2019-03-27 17:03 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊筱筠 ╱即時報導



基富通執行的「全民退休自主投資實驗專案」（簡稱「全民退休投資專案」）將上路，金管會主委顧立雄今（27）日指出，家裡已經在揪團參加，已經有五位家人要參加，最少每月扣款3,000元。

妻子經濟部次長王美花會不會一起參加？顧立雄笑說回去詢問她一下。

顧立雄今日出席第22屆傑出基金「金鑽獎」頒獎典禮，會中指出，金管會近期請投信投顧公會、集保公司、基富通證券及退休金協會組成專案小組共同研議推動「全民退休自主投資實驗專案」，該平台預計今年7月底前上路，實驗期間以兩年為原則。

顧立雄表示，他自己也將加入這個實驗專案，希望透過這個專案的推動，能讓社會大眾體驗較長期間穩定定期定額之投資成果，提升投資人健康的理財觀念。

顧立雄表示，自己家人已經揪團五位要參加此活動，最少每月扣款3,000元。他表示，過去當律師時候，每個月扣款3萬元買基金，現在當主委，每個月扣款3,000元，而自己過去投資經驗，認為定期定額買基金就是王道，因為基金會在不同階段有不同表現，希望可以推廣定期定額扣款早期規劃概念

而「全民退休自主投資實驗專案」，今日已由推動諮詢小組完成第一階段投信遴選，共有8家投信公司進入最後決選。

顧立雄表示，非常高興這一次投信都十分重視此次活動，未來如果沒有中選的投信業者，也會規畫其他活動讓其參加，仍希望推廣定期定額。

「全民退休自主投資實驗專案」投信初選，有8家入圍，8家公司包括元大證券投資信託股份有限公司、安聯證券投資信託股份有限公司、貝萊德證券投資信託股份有限公司、柏瑞證券投資信託股份有限公司、國泰證券投資信託股份有限公司、富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司、群益證券投資信託股份有限公司、滙豐中華證券投資信託股份有限公司。