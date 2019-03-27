中信「臻富家」結合外部專業 全方位服務高資產客戶

2019-03-27 16:52 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



中國信託商業銀行27日表示，該行去(2018)年4月推出「臻富家」服務，針對往來資產達新台幣1.5億元的高端客戶推出個人、家庭及企業的整合服務，如今上市屆滿周年，客戶關係經理回饋「臻富家」客戶需求複雜，除諮詢金融議題，更有企業接班等公司治理疑問。

有鑑於此，中國信託銀行團隊與法律事務所合作，協助解決企業接班、公司營運及資產傳承工具運用等法律層面議題；更規劃於今(2019)年4月至8月於台北、桃園、新竹、台中、台南、高雄等地舉辦「企業主傳承與企業議題講座」，結合會計師事務所，提供客戶更全方位的專業服務。

中信銀行觀察，「臻富家」客戶多為台灣創富一代企業主及上市櫃公司董監事，其中50%在境外有資產；超過60%客戶的財富累積主要來自企業營運所得及金融、不動產投資；近65%已屆退休階段，正面臨財富及企業傳承議題。

因資產來源、企業經營方向、家族及企業傳承等多面向理財需求交錯，加上近年來各國租稅法令不斷修正，造就獨一無二的複雜架構。

中信銀行了解高資產客戶對於財富傳承的急迫需求，今年度將舉辦八場「企業主傳承與企業議題講座」，邀請知名會計師事務所，針對共同申報準則、租稅特赦趨勢、中美貿易戰對中小企業的影響等議題提出建議。

中信銀行的專家團隊亦與法律事務所合作，幫助客戶解決企業接班、公司營運及資產傳承工具運用等議題，提供專業且完整的諮詢、規劃服務。

面對全球政經局勢動盪，「臻富家」客戶重視資金精準布局，中信銀行團隊與客戶共同探討資金訴求、風險承受及投資標的，設定投資期間及標的選擇，同時結合中信銀行對未來投資市場看法，提供滿足個別客戶需求的投資方案。

家族傳承上，中信銀行考量家庭核心資產及傳承時間點，提供客製化的信託規畫。

中信銀行也協助企業主規劃設立「閉鎖型公司」，結合股權控管信託，運用自益及他益信託架構，達到照顧第二、三代股權並穩定經營權；該行也提供企業各項營運戰略諮詢，包括併購、融資和員工股權計畫等，全方位協助客戶實現財富永續、和諧傳承的目標。