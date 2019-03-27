親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
多重投資熱點
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
生技產業
房市情報

韓國瑜談陳致中提告外患罪 妙回「他自己怎不自首外遇」

神車就是霸氣！ TOYOTA Corolla Altis雙動力售價69.8萬起

中信「臻富家」結合外部專業 全方位服務高資產客戶

2019-03-27 16:52經濟日報 記者陳怡慈╱即時報導

中國信託商業銀行27日表示，該行去(2018)年4月推出「臻富家」服務，針對往來資產達新台幣1.5億元的高端客戶推出個人、家庭及企業的整合服務，如今上市屆滿周年，客戶關係經理回饋「臻富家」客戶需求複雜，除諮詢金融議題，更有企業接班等公司治理疑問。

有鑑於此，中國信託銀行團隊與法律事務所合作，協助解決企業接班、公司營運及資產傳承工具運用等法律層面議題；更規劃於今(2019)年4月至8月於台北、桃園、新竹、台中、台南、高雄等地舉辦「企業主傳承與企業議題講座」，結合會計師事務所，提供客戶更全方位的專業服務。

中信銀行觀察，「臻富家」客戶多為台灣創富一代企業主及上市櫃公司董監事，其中50%在境外有資產；超過60%客戶的財富累積主要來自企業營運所得及金融、不動產投資；近65%已屆退休階段，正面臨財富及企業傳承議題。

因資產來源、企業經營方向、家族及企業傳承等多面向理財需求交錯，加上近年來各國租稅法令不斷修正，造就獨一無二的複雜架構。

中信銀行了解高資產客戶對於財富傳承的急迫需求，今年度將舉辦八場「企業主傳承與企業議題講座」，邀請知名會計師事務所，針對共同申報準則、租稅特赦趨勢、中美貿易戰對中小企業的影響等議題提出建議。

中信銀行的專家團隊亦與法律事務所合作，幫助客戶解決企業接班、公司營運及資產傳承工具運用等議題，提供專業且完整的諮詢、規劃服務。

面對全球政經局勢動盪，「臻富家」客戶重視資金精準布局，中信銀行團隊與客戶共同探討資金訴求、風險承受及投資標的，設定投資期間及標的選擇，同時結合中信銀行對未來投資市場看法，提供滿足個別客戶需求的投資方案。

家族傳承上，中信銀行考量家庭核心資產及傳承時間點，提供客製化的信託規畫。

中信銀行也協助企業主規劃設立「閉鎖型公司」，結合股權控管信託，運用自益及他益信託架構，達到照顧第二、三代股權並穩定經營權；該行也提供企業各項營運戰略諮詢，包括併購、融資和員工股權計畫等，全方位協助客戶實現財富永續、和諧傳承的目標。

中信銀行中國信託商業銀行

相關新聞

海外資金匯回專法下周報院 資金綁幾年未定案

2019-03-27 12:34

電子貨幣、虛擬貨幣、數位通貨有何不同？ 兩張圖一次搞懂

2019-03-27 11:53

花旗銀要當愛地球銀行！連12年參與Earth Hour關燈運動

2019-03-27 10:53

壽險業前二月匯損 高達411億

2019-03-27 00:55

名家觀點／搶進大灣區，金融業準備好了嗎

2019-03-27 00:45

銀行違規最高罰鍰 提高到五千萬

2019-03-27 00:34

新壽：南港內科商辦熱起來

2019-03-27 00:29

衝刺台灣Pay 四路進擊

2019-03-27 00:28

新壽：結合商圈 不動產標的以出租為導向

2019-03-27 00:28

跨行轉帳費優惠4月上路 銀行手續費恐短收3億

2019-03-27 00:27

一銀鼓勵休假 獎金大方送

2019-03-27 00:27

富邦金今年招募60位MA

2019-03-27 00:27

證交所副總 羅贊興升任

2019-03-27 00:02

金管會定調：Apple Card來台 須攜手銀行

2019-03-26 23:29

去年雙位數成長 渣打銀今年搶攻數位及台商供應鏈商機

2019-03-26 22:43

AppleCard來台發行 金管會：需申請或與國內發卡行合作

2019-03-26 20:38

小確幸！1000元以下小額轉帳手續費分級優惠

2019-03-26 19:40

Apple Card若登台 金管會：須符合信用卡發行規定

2019-03-26 19:16

企業逆轉勝論壇 今起前進六都

2019-03-26 18:25

兆豐前理專7年挪用客戶6340萬 金管會開罰600萬

2019-03-26 18:05

行動支付繳牌照或房屋稅 輕鬆繳稅抽好禮

2019-03-26 14:31

李長庚談包檔ETF...不須擔心流動性

2019-03-26 00:21

看壽險法規...李長庚：台灣領先南韓

2019-03-26 00:20

金管會喊話：金融業股利 要少發現金

2019-03-26 00:19

保險局：尚未接獲壽險配息案

2019-03-26 00:18

金控業首例！台新金家族 申報持股逾10％

2019-03-26 00:18

台債市場 牛氣沖天

2019-03-25 23:57

權證教戰 名家開講

2019-03-25 23:54

中資疑雲卡雙子星案 經部：3部會尚未回覆意見

2019-03-25 20:48

還在拿紙本發票？這樣做獎金可以自動入帳

2019-03-20 13:27

銀行違規罰鍰上限 增至5,000萬

2019-03-27 00:54
看更多

熱門文章

永旺信用卡驚爆6月起退出台灣 5萬張卡將失效

2019-03-27 13:39

郭台銘吃高雄鳳梨影片曝光：還有20個廠區沒水果吃

2019-03-26 21:11

兆豐前理專7年挪用客戶6340萬 金管會開罰600萬

2019-03-26 18:05

超商搶「黑金」 日賣百萬杯咖啡

2019-03-27 01:12

保經業務員跑到香港賣台灣保單 賣2張被金管會罰200萬

2019-03-26 18:31

再度加碼投資 為何在Google的未來裡 台灣那麼重要

2019-03-27 08:45

台灣兩優點 讓外國新創老闆讚：來台創業是對的！

2019-03-26 20:05

壽險業前二月匯損 高達411億

2019-03-27 00:55

iPhone SE特別版 在美上架

2019-03-26 23:29

衝刺台灣Pay 四路進擊

2019-03-27 00:28

台灣瘋現煮咖啡 日本愛罐裝

2019-03-27 01:12

跨行轉帳費優惠4月上路 銀行手續費恐短收3億

2019-03-27 00:27

大同集團內外交迫 重傷百年老店

2019-03-26 23:30

Google進駐新北 落腳Tpark遠東通訊園區

2019-03-26 19:50

蘋果三款硬體產品 台廠受惠

2019-03-26 23:29

誠美材經營權之爭 再掀戰火

2019-03-27 14:42

國泰航空斥資193.8億元 收購廉航香港快運

2019-03-27 11:28

銀行法修正 查假外資添利器

2019-03-27 00:55

郭台銘說明開Line@緣由 強調打假新聞

2019-03-27 09:27

新壽：南港內科商辦熱起來

2019-03-27 00:29

Google攻AI 訓練萬名人才

2019-03-26 23:18

晟德雙策略 旗下事業邊買邊賣

2019-03-27 01:11

華航安大略機場開航慶周年

2019-03-27 10:07

郭董介紹鴻海家族成員「準時達」歡迎找他們為大家服務

2019-03-26 18:13

小確幸！1000元以下小額轉帳手續費分級優惠

2019-03-26 19:40

一台腳踏車40萬元 捷安特新武器亮相

2019-03-27 13:00

蘋果秀新服務 遊戲業迎商機

2019-03-26 23:35

AppleCard來台發行 金管會：需申請或與國內發卡行合作

2019-03-26 20:38

聯發科推車電晶片平台

2019-03-26 23:56

庫藏股留才 轉換期延至五年

2019-03-27 00:30

名家觀點／搶進大灣區，金融業準備好了嗎

2019-03-27 00:45

林口新創園聯合亞馬遜 全國唯一可商轉5G實證場域

2019-03-26 21:38

金管會定調：Apple Card來台 須攜手銀行

2019-03-26 23:29

財部主管財團法人 設立門檻訂3,000萬

2019-03-27 00:30

電子貨幣、虛擬貨幣、數位通貨有何不同？ 兩張圖一次搞懂

2019-03-27 11:53

聯合再生去年第4季賺14.32億元 登太陽能獲利王

2019-03-27 09:41

中華電大數據 催動農業進化

2019-03-27 01:10

一銀鼓勵休假 獎金大方送

2019-03-27 00:27

英業達三大新產品齊發 將推升2019獲利回升

2019-03-26 19:11

美中貿易戰 台商回流 蓋廠活絡

2019-03-26 23:57
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top