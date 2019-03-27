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Apple Card來勢洶洶 北富銀總座程耀輝不擔心

2019-03-27 16:52經濟日報 記者葉憶如╱即時報導

蘋果電腦切入金融領域，宣布要發行Ａpple Card來勢洶洶，被問到若未來來台是否對傳統銀行帶來極大的衝擊？北富銀總經理程耀輝表示，彼此互相砥礪，沒什麼好擔心。非金融業切入，是否讓傳統銀行未來的手續費極低到零？他也說，未來很多產品是多元、角度不同，有些是我希望你進來，怎麼會算要賺你多少錢，進來後認識我更多好的服務。信用卡本身不只是消費，關鍵叫做信用，信用卡不是支付工具，一定要讓信用比錢還好用，信用卡才好用。

程耀輝解釋，這商品剛發行，裡面主要功能與設計原理還需要花些時間仔細去了解，他說競爭一定會持續存在，更多跨界合作、更多多元產品組合及更多從客戶視角去思考，只要抓住這個，就會是未來的贏家。競爭很難說是完全競爭或不是競爭，就像北富銀跟Line合作，找不到商品或服務完全沒競爭的，競爭是常態，關鍵是目標客戶。精準地找到同道中人，每個服務推陳出新，只要找出次代生命力的商品，它自己會找到出口。像旺紅包發行以來一年多沒什麼砸錢就有15億元交易量，客戶自主就會使用。

台北富邦銀行與JCB獨家合作推出專為日本旅遊客群設計的「旅日神卡」，今（27）日盛大舉辦上市記者會。「旅日神卡」主打日本消費3%回饋無上限，台灣消費也有1%回饋無上限，搭配一年贈送4次日本人氣第一Omiyage、24小時隨時一鍵調高刷卡額度等全台首創權益以及各大旅行社獨享優惠行程

每年旅日480萬人，程耀輝說發卡預算無上限、回饋無上限，沒有發卡目標，當然希望台灣人每個人申請一張。可選一張現金回饋一張是line點數服務。麥肯錫，全球貨物貿易逐年下降，但服務貿易逐年上升，例如觀光旅行，關鍵在有沒有從客戶的視角來設計產品。

因此這一次北富銀推出這張旅日神卡也首創業界推出「一鍵調額度」。短期旅行中可以在line官網直接調高額度，二個月內最高調高一倍來使用，學生可能沒那麼高，沒有一年幾次的限制，但每個人的額度上限不同，隨時可以調高調低，自己的消費自己管理。

程耀輝說，「透明才能精明」，台灣全球最大的競爭力是「信用最高」。37家銀行整體不良率只有0.35%，北富銀有2.6兆元的資產，不良率也僅0.17%，信用卡的不良率更低，台灣人講信用，這是在全球傲人的成績。而且內部大數據打電話來調高額度，65%第一線電話客服中心即可調額，因此何不就直接開放給民眾方便一鍵即可調額。

台北富邦銀行與JCB獨家合作推出專為日本旅遊客群設計的「旅日神卡」，27日盛大舉...
台北富邦銀行與JCB獨家合作推出專為日本旅遊客群設計的「旅日神卡」，27日盛大舉辦上市記者會。記者葉憶如／攝影
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台北富邦銀行與JCB獨家合作推出專為日本旅遊客群設計的「旅日神卡」，27日盛大舉...
台北富邦銀行與JCB獨家合作推出專為日本旅遊客群設計的「旅日神卡」，27日盛大舉辦上市記者會。記者葉憶如／攝影
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信用卡北富銀

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