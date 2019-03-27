金管會主委顧立雄：至少一年前就核准永旺信用卡退場

2019-03-27 16:23 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊筱筠 ╱即時報導



永旺信用卡驚傳收攤，對此，金管會主委顧立雄今（27）日透露，金管會很早就許可永旺信用卡退出，當時也希望他們有逐步退場計畫，分階段完成，可能是為了完成這些退場計畫，直到近兩日才宣布退出。

顧立雄並指出，目前沒有接到其他信用卡公司要申請退出台灣的計畫。

顧立雄今日出席第22屆傑出基金「金鑽獎」頒獎典禮，會中接受採訪指出，永旺信用卡早在一年之前就與金管會溝通要退出台灣，原因是認為在台灣市場經營推動遭遇困難，也很驚訝他們直到現在才宣布要退出。

顧立雄表示，當時有要求永旺信用卡要有逐步退場計畫，包括那些卡何時到期？紅利點數安排等等，都必須要有合理的退場消費者保障機制，並要分階段做好。

永旺信用卡退出是否代表外資對台灣可能卻步？顧立雄認為不會，且也有表現不錯的外資。

而是否代表台灣信用卡市場過度競爭？顧立雄認為，這必須要看信用卡發卡機構是誰，目前多是國際卡組織與銀行合作發行，但另外，還有行動支付與電子支付這塊市場佔有率正在成長。

根據永旺信用卡提供資訊，自今年4月1日起，永旺信用卡將會停止發卡並停止申請額度調整，6月1日起，永旺信用卡將會自動失效停用，累計紅利點數只能到5月底為止，紅利點數可以兌換至7月底為止，要卡友盡快在7月底以前使用完畢。

根據金管會統計至今年1月資料，永旺信用卡流通卡數僅剩下5,0669張。