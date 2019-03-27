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創紀錄！NCC對中天新聞台做出七種處分 重罰百萬

這些神祕年分 台灣為何生育率掉底又上升

台灣票券總經理 李俊昌接任

2019-03-27 16:06經濟日報 記者陳美君╱即時報導

台灣票券今（27）日公告，因原總經理薛曙光1月底退休，遺缺將由兆豐票券副總經理李俊昌接任，並於今日正式到任。

退休兆豐

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