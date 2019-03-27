NEC台灣攜手7Starlake 打造靠臉搭車自駕小巴

2019-03-27 16:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



NEC台灣與7Starlake（喜門史塔雷克）宣布，於2019台北智慧城市展南港展覽館，共同展示雙方攜手合作的最新應用：全台灣首部不需現金、卡片或任何載具的「靠臉搭車」自駕小巴，運用NEC人臉辨識技術，迅速判別身份並自動扣款，現場架設NEC智慧車站情境，歡迎蒞臨參觀體驗。

進入NEC智慧車站，只需在展攤現場鏡頭前，拍下一張正面照片即可完成「留臉」登錄，模擬電子錢包扣款機制，藉由人臉辨識技術「靠臉」登上7Starlake自駕小巴。車內搭載NEC解決方案與產品包括：視訊通話、年齡性別推定、超短焦投影機，更首次在台灣展出最新AI技術「遠距離視線推定技術」，隨著乘客視線方向的不同，即時在車窗螢幕上投放璀璨煙火影像。現場架設NEC大型電視牆，展現全面性的資訊軟硬體系統整合。

在智慧城市展四天期間，開放來場者體驗「靠臉搭車」自駕小巴，完成體驗並填寫問卷後可獲得NEC限量贈品。

7Starlake總經理丁彥允表示，做為台灣自駕車落地營運先行者的角色，不斷思考新科技如何應用在自駕小巴上，讓自駕車不只是車子，更是會移動的智慧聯網平台。

NEC台灣政府公共解決方案事業群群總經理張裕昌指出，承蒙7Starlake協助提供自駕小巴於本次智慧城市展展出，期許本次的創新應用，對未來台灣的智慧交通領域有所貢獻。作為台灣業界的創新夥伴，也希望藉由異業合作產生更多的商業可能。

NEC全球第一的人臉辨識技術，已在世界各國累積了許多成功實績，無論是姿勢更動、年齡變化、甚或針對不同人種進行辨識，NEC都具備了傲視業界的最高精準度。