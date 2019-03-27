回應大陸曝險 中信金：有嚴謹風控機制

2019-03-27 15:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



中信金控子公司中國信託銀行在大陸的曝險比率，今天成為立法院質詢焦點，中信金控資深副總暨發言人邱雅玲表示，中國信託對大陸曝險管控，除遵循法令規範外，內部亦訂有大陸曝險管理機制。

邱雅玲說，中國信託銀行設有各種限額管理及預警指標、定期評估與報告機制，隨時監控，必要時會採取調整措施，以確實達到對大陸曝險之管控。