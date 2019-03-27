花旗助客戶前進越南 舉辦「越南投資論壇」

2019-03-27 14:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊筱筠 ╱即時報導



為了協助客戶更了解東協（ASEAN）的投資環境及同時掌握越南商機，花旗銀行日前舉辦「越南投資論壇」，邀請花旗亞太區及花旗越南主管與客戶分析越南投資環境。會中深入探討有關越南經濟展望、越南投資環境暨籌資管道、主要工業區優劣分析，越南外匯管理暨資金調度通則，當地稅務優惠以及越南的併購規範和流程，吸引近60家企業參加。

美中貿易戰不斷延燒，不少產業鏈自中國移轉至東南亞國家，越南是受惠國家之一。越南也是台灣政府推動新南向政策積極建立的對象之一。根據越南計劃與投資部統計顯示，2018年台商對越南投資金額達到5.3億美元。截至去年底，台商在越南累計投資項目共2,589項，累計金額達到314.4億美元，排名第4。

在諸多利多因素下，為讓有意前往越南的台灣企業更進一步了解越南，花旗台灣企業金融處邀請花旗越南企業金融負責人Hai Huu Pham，與越南財資暨貿易金融負責人Jared Mecham訪台，面對面與客戶說明越南投資概況，吸引不少有興趣前往越南投資或是已經在越南投資的企業派財務長或財務相關主管前來參加。

花旗台灣企業金融負責人譚淑芬指出，「花旗企業金融提供客戶跨國融資諮詢、規劃及長期融資服務，同時致力協助企業拓展海外市場，提升企業競爭力。花旗集團擁有全球化的平台、綿密的分行網絡，及專業人才與經驗，可協助企業在海外發展所需面對的各式金融需求與策略。『新南向政策』是台灣政府的優先項目，『Asia to Asia』也是花旗全力發展的策略方向，我們希望透過此次交流讓客戶更了解越南及ASEAN投資環境，掌握商機。」

花旗越南企業金融負責人Hai Huu Pham 就越南的政經情勢、越南各重點工業區比較、越南外匯市場、相關控管規範、越南當地現行法規、企業併購流程與相關規範，以及給予不同產業的租稅優惠進行分享。Hai Huu Pham於會中也分享實際案例，包括電子業、汽車業、快速消費品（FMCG）產業及能源產業目前在越南的發展現況。

花旗越南財資暨貿易金融事業群負責人Jared Mecham指出，花旗集團1993年在越南成立第一家分行，迄今已經25年，已建構成熟的金融平台網絡，為當地跨國企業提供熟悉及專業的在地銀行服務，協助企業解決各項金融問題。