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Apple Card來了 FinTech投資熱度升溫

2019-03-27 14:29經濟日報 記者李娟萍╱即時報導

蘋果本周春季發表會推出「Apple Card」，掀起行動支付新話題。研究機構Statista調查，今年全球數位支付交易金額將達4.15兆美元，且未來每年將以13%的速度成長，預估到2023年達6.7兆美元。

為搶占市場大餅，從傳統銀行、科技巨頭到金融科技新創公司，都卯足全力，透過注資、併購的策略，拓展實力，炒熱金融科技投資機會。

第一金全球AI FinTech金融科技基金經理人唐祖蔭表示，Apple Card的推出，巔覆傳統信用卡的商業模式。首先，蘋果提供無實體信用卡，並透過App申請、快速核卡，而且無卡號、無CVV驗證碼、無到期日、免簽名，並透過感應式付款，有別於目前信用卡的型式。

其次，不收年費、不收跨國交易手續費、不收滯納金等額外費用，這些都是傳統發卡機構或銀行的主要收入來源，藉此「免費」策略提高競爭力，壓縮傳統金融機構的生存空間。

唐祖蔭指出，金融科技的崛起，讓第三方支付以其平台優勢，跨越金融機構之間的聯繫，跳過金融體系，直接與客戶連接，掌握第一手資料訊息，讓銀行業者倍感威脅，過去幾年間不斷跨足金融科技，尋求突破。

如同Apple Card這次的合作對象高盛，走的是不是傳統的道路，而是創新金融模式。

唐祖蔭認為，Apple Card的推出，預料將開啟行動支付的戰國時代，未來金融科技新創業者、第三方支付平台、信用卡公司、銀行與資料處理業者之間，將有更多競爭、併購活動，也將帶來更多的軟、硬基礎設施需求，炒熱金融科技投資機會。

如：原為英國支付資料處理業者World Pay，近兩年即接連被美國同業Vantiv、金融科技業者FIS收購，身價從99億美元，翻了3.34倍，達430億美元。顯見金融科技支付行業前景超夯，其高成長與中長期發展趨勢，成為吸引資金大量投入的重要關鍵。

金融科技信用卡Apple Card

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