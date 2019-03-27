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合庫人壽辦設計比賽 為家庭照顧者集氣

2019-03-27 13:56經濟日報 記者陳怡慈╱即時報導

守護家人是包伏？是責任？還是愛？

合作金庫人壽27日指出，中華民國家庭照顧者關懷總會（家總）統計，近年來的照顧悲劇都不斷的攀升，家總秘書長陳景寧分析，家庭照顧者在沒有照顧替手、不知道或不願意求助、求助四處碰壁的種種情況下，通常很悲觀、敏感，讓照顧者容易感到失望，加強走上絕路的意念。

「守護家人其實不是包伏，也不是義務，家庭照顧者其實可以運用很多長照資源，帶著家人一起追求夢想，守護彼此的幸福。」合庫人壽堅持這樣的理念，與家總發起「把愛袋著走」伴伴包設計比賽，希望透過年輕人的設計，傳達長期照顧中的重要信念「用心守護，以愛相伴」並支持家庭照顧者放心工作、勇敢追求夢想。

「把愛袋著走」伴伴包設計比賽邀請到袁世文、吳介民、陳進東以及馬賽等四位設計師共同擔任「把愛袋著走」伴伴包圖案設計大賽評審。

台灣包裝設計協會理事長袁世文表示，本次比賽募集超過400件作品投稿，透過不同角度呈現「守護‧愛相伴」，成功的讓長照議題持續發酵。

本次入圍的作品除了會在「守護‧愛相伴」活動網站上公布之外，也會在合庫人壽粉絲專頁上開放網路投票，讓民眾票選最佳人氣獎項，參與投票的粉絲還有機會獲得二張電影票，活動詳情請洽合庫人壽官方粉絲團。

2019守護愛相伴公益活動設計比賽，將於4月13日在中國科技大學舉辦一場「設計‧一輩子的生活」設計講座暨頒獎典禮，邀請到設計師吳介民分享「如何設計自己的人生」以及跨領域創作者馬賽來分享「跨領域的設計概念」，透過他們的自身經驗，分享設計與人生如何密不可分、如何何在生存與創作的品質與理念中，取得平衡。

當天也將抽出守護愛相伴公益演唱會門票，台北場將由陳昇、秀蘭瑪雅、金智娟、及賴銘偉擔綱演出，詳情請密切關注合庫人壽官方粉絲團。

「設計‧一輩子的生活」設計講座報名連結：http://tcblife-event.com/

合庫

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