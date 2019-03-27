永旺信用卡退出台灣 金管會：這家早就不想做了

2019-03-27 13:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱金蘭 ╱即時報導



永旺信用卡宣布退出台灣，金管會銀行局長邱淑貞今（27）日表示，永旺在台經營虧損，原本就希望退出市場。

邱淑貞表示，永旺這幾年都虧損，做不起來，國內其他信用卡大部分都是銀行兼營，整個通路，產品相對多元化，但永旺這幾年來都虧損，原本就決定結束營業。

邱淑貞表示，永旺客戶不是很多，卡數不多，慢慢大家知道對在台經營不是那麼好，卡友有很多替代性，金管會尊重永旺結束業務的決定。

金管會知道永旺要離開這個市場已有一段時間了，邱淑貞表示，因單獨的信用卡公司，資金來源要跟銀行借款，墊卡款、資金成本等都很大，卡量若不大，經營也不容易。