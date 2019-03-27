華南產險車險理賠App 獲金融科技專利

2019-03-27 13:17 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



華南產險表示，其研發的「產險外勤人員操作系統及裝置」理賠行動化App，已向經濟部智慧財產局取得金融科技專利，將使公司車險理賠工作全面數位化，理賠服務更即時。

華南產險副總經理暨發言人林適祺表示，為提升汽車保險理賠服務品質，發展金融科技（FinTech）技術，華南產險2017年起，即著手研發華南保險理賠即時通系統，並於去2018年2月上線。

這次獲得台灣新型專利認證的「產險外勤人員操作系統及裝置」，為華南產險的理賠即時通系統，是以行動裝置（iPad）到現場，受理理賠案件。

理賠人員將保戶的出險資料上傳系統後，系統會依據理賠的案類型，自動產生相對應的理賠任務，並以系統全品質管控、燈號時效管理，以確保車險理賠服務的效率和品質。

華南產險表示，將各項理賠作業工具藉由行動裝置統合，不僅可有效節省各項溝通流程所衍生的時間和行政成本，透過系統主動通知、即時查詢，亦可隨時得知賠案的各項任務進程，建立完善的理賠服務，讓保戶更為安心。

林適祺表示，「產險外勤人員操作系統及裝置」是華南產險首次獲得經濟部智慧財產局的專利認證，也是保險科技的一項突破，未來華南產險將會以此為目標，持續追求創新，提供優質服務，開發更多符合大眾市場及客戶需求的商品。