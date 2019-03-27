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海外資金匯回專法下周報院 資金綁幾年未定案

2019-03-27 12:34聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

為吸引資金回台投資，行政院預計跨部會協商推出海外資金匯回專法，給予稅率優惠。財政部長蘇建榮今天表示，已向亞太洗錢防制組織（APG）口頭報告，資金匯回專法預計下周報行政院審議，條文生效後兩年內有效，目前無法預估資金匯回的規模。

蘇建榮表示，這幾天已經向行政院長蘇貞昌報告專法內容，最快下周可提報院審查，基本上，專法架構維持第一年優惠稅率8%、第二年10%，特定產業再減半，採先課再退，但不限於5+2產業，詳細業別由經濟部主管。

草案規定，匯回資金將專戶信託控管，7成要實質投資，25%可投資金融商品，但必須受金管會規範，僅5%可自由運用，但限制不能投入不動產，以避免影響房市穩定。至於資金透過專法回台要綁幾年？蘇建榮表示，仍需與金管會討論，在子法規中去明訂。

海外資金匯回過去一直有涉及洗錢防制的疑慮，蘇建榮表示，日前已向APG口頭報告，會再提供書面報告給APG會再仔細檢視。

至於歐盟關注的「有害租稅競爭」問題，蘇建榮表示，海外資金匯回租稅優惠的型態屬於本國居民將自己在海外賺的錢匯回，不是針對外國人或外國企業資金匯入給予租稅優惠，沒有所謂有害租稅競爭的問題。

至於專法的效益，蘇建榮表示，目前透過國稅局單一窗口機制，已有一部分廠商要將資金匯回，也有多家台商回台投資，有多少資金將透過專法匯回無法預估，那是過去掌握不到的稅基。

洗錢防制外資金管會

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