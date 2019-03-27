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海外資金匯回專法 財長：不違背國際租稅競爭

2019-03-27 12:12經濟日報 記者翁至威╱即時報導

《海外資金匯回管理運用及課稅條例》（海外資金匯回專法）備受矚目，財政部長蘇建榮今（27）日表示，針對專法已向APG（亞太洗錢防制組織）口頭報告，這幾天也已向行政院長蘇貞昌報告專法內容，最快下周可提報院審查。

基本上，專法架構維持第一年優惠稅率8%、第二年10%，特定產業再減半，但不限於5+2產業，詳細業別則由經濟部主管。

在日前曝光草案中，明訂七成為實質投資，另外三成，25%為金融商品，但必須受金管會規範，5%為自由運用，但限制不能投入不動產炒房。 至於資金透過專法回台要綁幾年？蘇建榮表示，仍需與金管會討論，在子法規中去明訂。

至於專法是否涉及洗錢防制？蘇建榮表示，日前已向APG口頭報告，後續還有書面報告階段，APG會再仔細檢視。

而國際反避稅力道越來越強，專法是否可能有害國際租稅競爭，引發歐盟關注？蘇建榮對此表示，歐盟較為關注洗錢防制、有害租稅競爭問題，但海外資金回台專法未涉及「區內、區外」不平等，主要是本國居民在海外賺得錢，要匯回台灣，並非外國人藉由租稅減免把錢匯進來，而享有租稅優惠。因此，較不涉及租稅競爭問題。

目前透過財政部所頒布的解釋令，也有台商承諾回台，經濟部方面也有不少台商回流。至於預估稅收規模？蘇建榮表示，這些海外資金過去皆無法掌握，目前仍無法預期。

洗錢防制外資金管會

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