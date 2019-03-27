全方位理財服務 凱基證券屢獲大獎

2019-03-27 12:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ╱即時報導



凱基證券以金融創新及有溫度的理財服務，多次榮獲國際金融媒體、主管機關及外資法人肯定，各項業務發展有成，領先同業，包括經紀及財富管理、衍生性商品與機構法人業務、債券、承銷業務等，全方位的理財服務，滿足投資人多元化的需求。各項業務分別在相關領域的重大獎項中拔得頭籌，屢獲佳績。

衍生性商品業務在認購（售）權證及結構型商品等商品設計與發行上有顯著成果，今（2019）年2月取得「台灣指數公司台灣上市500大報酬指數」ETN 標的指數資格認可，此ETN最快將於4月底前掛牌上市；債券業務持續耕耘國際債券市場，注重固定收益商品業務的均衡發展，在公債、公司債、金融債等債券初、次級業務均表現優異；承銷業務在今年1月亦與KGI Asia發揮集團優勢，獨家成功完成台郡科技ECB的發行，成功為客戶再添營運資金且創造更高的國際資本市場知名度。

凱基證券打造證券經紀及財富管理融合為一體的服務模式，提供投資人有別於銀行財富管理服務內容，以「客戶需求」為主軸，結合專業的投資研究分析、全方位理財規劃的業務團隊與先進的數位金融科技，提供線上線下的虛實整合的多元服務，讓投資人同時享有台股、期貨、複委託、財富管理信託及國際證券業務的帳戶服務，並提供專業的投資建議與多元的理財商品，如國內外基金、海外股票、海外債、境內外結構型商品、借券及保險等，讓客戶透過資產配置與分散風險方式，達到財富穩健增長的理財目標，體現全方位理財服務，履獲雜誌媒體財富管理大獎。

運用中華開發金控集團通路間之合作綜效與商品創新能力，凱基證券將持續積極發展各項業務，提供跨壽險、商銀及創投／私募股權等投資商品，朝向成為亞太區域投資銀行的目標大步邁進。