花旗銀要當愛地球銀行！連12年參與Earth Hour關燈運動

2019-03-27 10:53 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊筱筠 ╱即時報導



花旗銀要當愛地球銀行！連12年參與Earth Hour關燈運動。 記者侯永全／攝影 分享 facebook 對抗氣候變遷，已成為聯合國永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs）的重要任務之一，全球花旗集團，連續12年，攜手世界各地98個國家，總計超過2738處的營業據點，共同參與2019「Earth Hour地球一小時」關燈運動；花旗（台灣）銀行也將於3月30日20時30分，啟動全台39處營業據點，同步關上營業用的招牌燈、櫥窗燈、外牆燈與裝飾燈，積極用企業的力量，實踐節能減碳，替這塊土地的永續發展盡一份心力。

由世界自然基金會（WWF）自2007年於澳洲雪梨發起的地球一小時（Earth Hour）活動，年年號召超過100多個國家，在3月底周六的晚間同步關燈，提醒世人重視節能減碳的重要性。

今年，花旗亞太地區共有19個國家、290處營業據點共襄盛舉，台灣39個據點的參與數量，更是僅次於印度與韓國，排名亞太第三，成為一股不可小覷的實力。

此外，為了響應政府倡議循環經濟的3R精神與減塑、節能政策，花旗（台灣）集結NGO夥伴、花旗員工、校園與社會等眾人之力，希望藉由輕鬆有趣的方式，具體實踐減量（Reduce）、回收（Recycle）、再利用（Reuse）的3R精神，不僅希望對整體產業有拉動、示範的效果，更希望對大眾與社會有教育意義。

有鑑於此，去年，花旗（台灣）銀行攜手RE-THINK重新思考環境教育協會，首創全國第一個海洋廢棄物圖鑑網站，收錄全台101件最具指標性的海洋廢棄物，並結合桌遊熱潮，將海洋教育從線上串連線下。

不僅如此，響應政府推動「綠能屋頂 全民參與」的政策，花旗（台灣）銀行更與陽光伏特家合作，協助宜蘭聖嘉民老人長期照顧中心在屋頂建造太陽能光電系統，成為國內第一個發電自用、結合再生能源憑證的綠能公益專案。

不僅如此，花旗全球也持續朝向2020用電與用水節省30%的目標邁進，自2016年起，花旗（台灣）銀行亦透過軟硬體整合，讓2018年整體用電與用水量與前兩年相比，分別下降2.2%與3.6%，未來，花旗仍將持續透過多管齊下的方式，藉由志工參與、綠色融資等方式，為對抗地球暖化而努力。