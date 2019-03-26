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「新光好客」助攻 新光人壽布局AI應用市場有成

2019-03-26 20:49經濟日報 記者楊筱筠╱即時報導

有別於傳統行業，保險業已轉型為數據密集型產業，透過留存銷售、核保、理賠資料以及客戶操作平台所產生的互動資訊，累積海量的高價值數據資源。新光人壽抓緊趨勢，近年積極引進金融科技與AI技術進行大數據分析預測，自2017年便領先同業，聚焦意外險推出了第一波的「優選好客」名單，並陸續針對保障、長照型商品推出二、三波名單，結合客戶保障資產模型與核保風險模型，篩選出風險等級較低且同時有保障需求的好客名單，提升保戶約訪成功率，並提供快速投保流程，優質的服務體驗大幅提升客戶好感度，也為公司經營帶來顯著成效。

新光人壽在數據分析預測上每年皆有重要的里程碑，從2017年客群經營小組推出的「一刻準備 整年安心」專案，運用數據模型運算，篩選出有意外險保障需求同時風險等級低的好客們，為新壽的第一波「優選好客」名單，名單內客戶收到通知書後，僅需透過簽名並寄回，就可完成投保一整年度的意外險保障；隔年，為提供保戶的全方面風險保障，更接著推出保障型與健康型的「優選好客」名單，名單內的客戶若有意願投保保障型商品、長照險等商品，若無重大疾病等現症，都享快速核保。

而今年度也持續優化數據分析的模型，現正推出「雙贏好客」健康險專案，透過更精準運算出客戶的健康保障缺口，推薦客戶三種保險商品套餐，建議保戶從最基本的住院日額開始配置，再進階到長照護保障，以堆疊最完整的風險防護網，「雙贏好客」名單內的客戶享有快速核保，現在投保即抽最新Apple Watch。

新光人壽近年來在AI數據模型的應用上，除領先業界推出AI智能客服小新，更連結業務推廣到承保理賠一條龍，主要應用的模型包含，從客戶的「保障資產計算引擎」發掘出其風險準備不足之處、核保風險模型、理賠的「好人、壞人模型」，以及持續進化的再購模型技術，都希望能將數據模型的精準與便利性，能更直接地讓業務員與保戶可以享受其成果，以有效的降低保戶投保的流程，提升綜合績效成績。

為因應FinTech時代來臨，新光人壽積極於AI領域創新研發，今年更以「AI 新光，樂齡未來」做為策略主軸，目前應用至保險領域的AI技術包括保單理賠風險系統、核保風險預測模型系統和智能客服等。新光人壽客群小組王書彥專案協理說明，為了要協助客戶了解自身的風險狀況，建議客戶買到足夠的保障，新光也會持續站在客戶的角度，結合大數據分析的應用，去開展更多的服務面向的銷售模式，讓客戶與公司達到雙贏。

新光人壽理賠長照

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