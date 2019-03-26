AppleCard來台發行 金管會：需申請或與國內發卡行合作

2019-03-26 20:38 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



Apple Card是實體卡，也是行動支付工具。 圖／蘋果提供 分享 facebook

蘋果春季發表會宣布推出結合行動支付服務Apple Pay的信用卡「Apple Card」，若蘋果要來台發行信用卡，金管會表示，依法受核准的信用卡發卡機構才能發行信用卡，蘋果公司需申請獲准為信用卡發卡機構，或與國內受核准的發卡銀行合作發行聯名卡。

蘋果公司宣布，Apple Card由蘋果與投資銀行高盛（Goldman Sachs）合作發卡，卡片通路則是萬事達（Mastercard），預計今年夏天搶先在美國上線。Apple Card不向用戶收取年費、海外消費手續費等額外費用，可在他國支援Apple Pay的商店中使用。

金管會表示，根據媒體報導，蘋果公司將與美國高盛銀行合作發行虛擬卡片Apple Card，讓使用者線上申請之後可Apple Pay在綁定支付使用。使用者也可申請實體卡片，卡面上不會標注卡號、安全碼及簽名欄，能夠於一般零售商店刷卡使用，「卡面看起來酷又乾淨」。

金管會銀行局副局長莊琇媛表示，對Apple card的詳細運作機制不清楚，無法判斷支付工具的性質。若Apple Card屬於信用卡，且蘋果公司想在台發行Apple card，應依「信用卡業務管理機構辦法」規定，需經金管會核准的信用卡業務機構才能發行，因此蘋果公司要申請成為一家信用卡機構，例如樂天信用卡。

若是蘋果公司要與我國信用卡發卡機構合作，由國內發卡銀行來發行Apple Card，就類似聯名卡模式，合作銀行要依照「信用卡業務機構管理辦法」來辦理。

至於Apple card無卡號的設計，銀行局官員說，相關辦法沒有規定卡面上是否一定要登載卡號。因蘋果公司沒來台申請也無任何接觸，Apple card實際上如何運作金管會沒有確實資訊，但卡面上沒有顯示卡號，不代表沒有卡號，可能資訊都在晶片中。