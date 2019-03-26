小確幸！1000元以下小額轉帳手續費分級優惠

2019-03-26 19:40 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



金管會正式宣布，小額跨行轉帳手續費自今（108）年4月1日起採分級優惠措施，500元以下每天優惠一次跨行轉帳免手續費，501至1000元手續費優惠為10元，超過1000元則維持每次15元。依106年總交易筆數估計，不計各銀行的優惠方案，總計財金公司及金融機構讓利約3億元。

為因應金融市場環境的變化與發展，以及民眾對調整跨行轉帳手續費有所期待，金管會前已請財金公司邀集金融機構共同研商調整小額跨行轉帳手續費計價及分級費率的可行性。

金管會表示，依據財金公司與金融機構多次討論結果，在同時兼顧社會大眾期待並考量金融機構成本下，就1000元以下小額跨行轉帳交易採分級優惠措施，並自4月1日起實施。

具體內容為，500元以下跨行轉帳手續費為零，每日以優惠1次為限。501元至1000元，包含500元以下超過優惠次數者，跨行轉帳手續費為10元。1001元以上，跨行手續費維持15元。

金管會表示，現行各銀行已對網路轉帳的目標客戶，給予不同的優惠方案，為尊重自由市場競爭機制，本次所訂的小額跨行轉帳手續費分級費率未區分實體ATM或網路轉帳等交易，均一體適用。

金管會表示，總計106年跨行轉帳交易筆數為1億9499萬筆，其中5轉帳金額501元至1000元筆數有1762萬筆，500元以下有1494萬筆。以此推算，不計各銀行給客戶的轉帳手續費優惠，財金公司及金融機構共讓利約3億元。