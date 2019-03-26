跨行轉帳費優惠4月上路 銀行手續費短收逾3億元

2019-03-26 19:14 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



民眾小確幸多一項！金管會宣布自2019年4月1日起，自動櫃員機（ATM）新台幣1,000元以下小額跨行轉帳採分級優惠措施，其中跨行轉帳金額在500元以下，每日一次免收手續費，501元至1,000元降為10元。不過銀行與分潤的財金公司，將因此短收手續費超過3億元。

金管會表示，為因應金融市場環境的變化與發展，還有民眾對調整跨行轉帳手續費有所期待，金管會之前已請財金公司邀集金融機構共同研商調整小額跨行轉帳手續費計價及分級費率的可行性。

金管會說，依據財金公司與金融機構多次討論結果，在同時兼顧社會大眾期待並考量金融機構成本下，就新台幣1,000元以下小額跨行轉帳交易採分級優惠措施，並自4月1日起實施。其中500元以下手續費為0元，5001~1,000元少收5元，只收10元，至於1,001元以上維持15元手續費。

銀行局表示，現行各銀行已對網路轉帳的目標客戶給予不同的優惠方案，為尊重自由市場競爭機制，這次所訂小額跨行轉帳手續費分級費率未區分實體ATM或網路轉帳等交易，均一體適用。

據財金公司統計，2016年一整年國內自動提款機或網路轉帳交易合計筆數達到1億9499萬筆，其中500元以下的有1494萬筆，4月免費以後，銀行這一部份將減少2.24億元手續費收入，5001~1000元跨行轉帳共計1,762萬筆，銀行手續費從15元降至10元，這部份銀行每一筆少收5元，將減收取8,810萬元費用，因此二項合計銀行的轉帳手續費將短收超過3.12億元，這部份將與財金公司分拆費用。

銀行局表示，現行各銀行已對網路轉帳的目標客戶給予不同的優惠方案，為尊重自由市場競爭機制，這次所訂小額跨行轉帳手續費分級費率未區分實體ATM或網路轉帳等交易，均一體適用。