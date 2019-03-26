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韓國瑜再搶9億訂單 累計53億突破原預估50億大關

保經業務員跑到香港賣台灣保單 賣2張被金管會罰200萬

2019-03-26 18:31經濟日報 記者葉憶如╱即時報導

富珵保險經紀人去年5、6月間跑到香港去招攬業務，賣富邦人壽利變保單給2位中國大陸人，因為中國大陸人沒入境台灣簽訂保險契約，因此違反台灣地區與大陸地區保險業務往來及投資許可管理辦法相關法令規定，業務員不得到境外招攬保單的相關規定，金管會保險局今（26）日宣布裁罰富珵保險經紀人有限公司200萬元。金管會官員表示，這是開放國際保險業務分公司（Offshore Insurance Unit，簡稱OIU）以來的首例。

金管會保險局官員表示，此次案例是在去年在金檢富邦人壽時發現，去年12月已先針對富邦人壽核處新臺幣260萬元與5項糾正，今年3月再針對違法在境外招攬的富珵保險經紀人開罰，據金檢報告顯示，有2位富珵保險經紀人到香港地區招攬富邦人壽的OIU利變保單，賣給中國大陸民眾二張保單，金管會未提供金額，但是因違反台灣地區與大陸地區保險業務往來及投資許可管理辦法相關法令規定，依台灣地區與大陸地區人民關係條例，核處罰鍰200萬元，等於賣一張保單平均罰百萬元，處罰不輕。

保險局官員表示，這是開放OIU以來的開罰首例，主要是違返保險業務員不得在境外招攬客戶的規定，同時在台灣負責核保對保的保險公司與保經公司，也沒有做好認識客戶KYC的作業，對於銷售的客戶並沒有入境來簽約沒有把關。除了對保險公司與保經公司罰鍰外，保險局也要求業務需限期改善。

保險富邦人壽保單

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