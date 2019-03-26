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企業逆轉勝論壇 今起前進六都

2019-03-26 18:25經濟日報 記者徐睦鈞╱即時報導

金管會主委顧立雄。聯輔基金會/提供
金管會主委顧立雄。聯輔基金會/提供
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為積極輔導中小企業邁入智慧製造與創新經營發展政策，經濟部工業局與台灣中小企業聯合輔導基金會，前進六都舉辦七場次產業經濟專題演講、輔導廠商成果發表及交流座談會等，共同推動「產業升級創新平台輔導計畫」，展現本計畫深耕產業創新研發，促進產業長穩經營、永續發展之成效。

首場交流活動今（26）日在桃園市展開，金管會主委顧立雄、桃園市長鄭文燦、合庫銀行總經理黃伯川、經濟部工業局組長林俊秀等皆受邀出席。

顧立雄表示，樂見這麼多台灣隱形冠軍企業的成功案例，金管會未來也將持續協助推動該項計畫，讓資金更安全與公平的分配，使有潛力的企業獲得適當的協助資源，實現國家經濟發展的目標。

桃園市長鄭文燦也歡迎大家在桃園舉辦這麼有意義的產業交流活動，桃園也十分樂意配合中央政策，盡全力協助企業取得該計畫的資源，一起為提升競爭力而努力。

主辦單位聯輔基金會總經理許婉琪表示，近年來世局變化的速度已經超乎我們預期，各種產業升級需求也油然而生，為使台灣企業持續保有競爭力，聯輔基金會扮演輔導者的角色，整合融資、財務諮詢、財會及經營管理、財務健檢等所有資源提供給台灣企業。產業升級刻不容緩，有鑑於此，經濟部工業局推動「產業升級創新平台輔導計畫」，透過產業高值、創新優化、新興育成及主題式研發補助計畫，鼓勵企業投入創新研發，開發具市場競爭力之產品或服務，提升自主研發能量技術，鼓勵廠商掌握關鍵技術/產品，以建構完整供應鏈體系。

七場次更多資訊，請上聯輔基金官網：https://www.smecf.org.tw或產創平台官網：https://tiip.itnet.org.tw/查詢。

聯輔基金會總經理許婉琪。 聯輔基金會/提供
聯輔基金會總經理許婉琪。 聯輔基金會/提供
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合庫銀行總經理黃伯川。聯輔基金會/提供 聯輔基金會/提供
合庫銀行總經理黃伯川。聯輔基金會/提供 聯輔基金會/提供
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桃園市市長鄭文燦。聯輔基金會/提供
桃園市市長鄭文燦。聯輔基金會/提供
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聯輔基金會產業升級創新平台輔導計劃昨日於桃園舉行第一場交流活動，聯輔基金會許婉琪...
聯輔基金會產業升級創新平台輔導計劃昨日於桃園舉行第一場交流活動，聯輔基金會許婉琪總經理（左五）、桃園市市長鄭文燦（左六）、金管會主委顧立雄（左七）、經濟部工業局組長林俊秀（左四）、合庫銀行總經理黃伯川（左八）及各界貴賓聯袂出席，表達對中小企業的重視。聯輔基金會/提供
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經濟部工業局組長林俊秀。
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經濟部金管會

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