企業逆轉勝論壇 今起前進六都

2019-03-26 18:25 經濟日報 記者 經濟日報 記者 徐睦鈞 ╱即時報導



金管會主委顧立雄。聯輔基金會/提供 分享 facebook

為積極輔導中小企業邁入智慧製造與創新經營發展政策，經濟部工業局與台灣中小企業聯合輔導基金會，前進六都舉辦七場次產業經濟專題演講、輔導廠商成果發表及交流座談會等，共同推動「產業升級創新平台輔導計畫」，展現本計畫深耕產業創新研發，促進產業長穩經營、永續發展之成效。

首場交流活動今（26）日在桃園市展開，金管會主委顧立雄、桃園市長鄭文燦、合庫銀行總經理黃伯川、經濟部工業局組長林俊秀等皆受邀出席。

顧立雄表示，樂見這麼多台灣隱形冠軍企業的成功案例，金管會未來也將持續協助推動該項計畫，讓資金更安全與公平的分配，使有潛力的企業獲得適當的協助資源，實現國家經濟發展的目標。

桃園市長鄭文燦也歡迎大家在桃園舉辦這麼有意義的產業交流活動，桃園也十分樂意配合中央政策，盡全力協助企業取得該計畫的資源，一起為提升競爭力而努力。

主辦單位聯輔基金會總經理許婉琪表示，近年來世局變化的速度已經超乎我們預期，各種產業升級需求也油然而生，為使台灣企業持續保有競爭力，聯輔基金會扮演輔導者的角色，整合融資、財務諮詢、財會及經營管理、財務健檢等所有資源提供給台灣企業。產業升級刻不容緩，有鑑於此，經濟部工業局推動「產業升級創新平台輔導計畫」，透過產業高值、創新優化、新興育成及主題式研發補助計畫，鼓勵企業投入創新研發，開發具市場競爭力之產品或服務，提升自主研發能量技術，鼓勵廠商掌握關鍵技術/產品，以建構完整供應鏈體系。