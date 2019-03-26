不敢少避險 壽險業前2月匯兌損失仍有411億元

2019-03-26 18:23 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



雖然新台幣前二個月平穩甚至微貶值，但壽險業海外投資部位仍高逾16兆元之多，不敢少付海外匯率避險成本，據金管會今（26）日晚間最新公布整體壽險業2月匯兌損失仍有185億元，相較元月的淨損失226億元，雖有改善，不過跟去年同期單2月匯兌利益109億元相比，依舊難敵虧損窘境。今年來累計匯兌損失411億元，亦較去年前二月累計匯損148億元來得高。

壽險業一年新增的新保單保費超過2兆元，其中六成八以上投資海外，雖然新台幣今年前二月平穩並呈現極微幅貶值，業者也表示今年來市場上的避險成本略有下降一些，不過據金管會最新公布的資料顯示，今年前二月各壽險公司匯兌利益雖有276億，但是避險成本仍高達589億元，並動用98億元的外匯價格準備金之後，今年前2月匯兌淨影響數仍呈現損失411億元，壽險業依舊難敵避險成本居高不下侵蝕獲利的情況。

金管會保險局新公布2月底整體壽險業獲利僅176億元，跟去年同期相較衰退46.3%；2月底的壽險業外匯價格變動準備金餘額為658億元，較前一月增加44億元。好消息只有整體保險業淨值（業主權益）隨著股市與債市年初以來反彈好轉，據金管會統計，2月保險業淨值再提升997億元，將近千億元，總數提升至1兆4824億元，並較去年12月底的1兆2071億元，增加2,753億元，但是跟去年同期相比仍微幅下滑1.5%。