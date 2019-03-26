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蘋果要發Apple Card 金管會：若來台發行 有兩種方式

2019-03-26 18:18經濟日報 記者邱金蘭╱即時報導

蘋果宣布將與高盛銀行合作發行「Apple Card」，引來國內果粉關注，金管會銀行局副局長莊琇媛今（26）日表示，目前並沒有聽說「Apple Card」要來台灣，如果要來，可能要跟銀行合作或來設信用卡發行機構。

蘋果公司宣布，今年夏天與高盛銀行合作發行虛擬卡片「Apple Card」，讓使用者在線上申請之後，可在Apple Pay綁定作為支付使用，另外使用者可額外申請實體卡片，該卡片不會標註任何卡號、安全碼，同時也不會有使用年限與簽名欄位，並能夠在一般零售通路刷卡費。

莊琇媛表示，目前蘋果公司尚未就「Apple Card」運作機制詳細說明，尚難判斷其支付工具性質。

如果是信用卡，要來台發行，有兩種方式，第一，如果蘋果要自己來台發「Apple Card」，應依信用卡業務管理辦法規定，需經金管會核准的信用卡機構，才能發行信用卡。

第二，如果跟國內信用卡發卡機構合作，由發卡銀行發行「Apple Card」，發卡銀行也是要符合信用卡業務管理辦法。

莊琇媛表示，根據蘋果網站資料，蘋果在美國發行的「Apple Card」，仍跟銀行合作，會否來台不確定。

以後如果若來台灣，不是自己當信用卡發行機構，像樂天信用卡一樣，就是跟其他銀行合作，發行類似聯名卡方式。

至於有無聽說要來台灣？莊琇媛表示，目前沒有相關資訊。

她表示，信用卡管理辦法並沒有規定，信用卡上一定要有卡號，「Apple Card」上雖沒卡號，但有姓名，也許背後有晶片，否則交易時無法確認持卡人身分。

信用卡AppleApple Card

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