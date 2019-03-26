兆豐前理專7年挪用客戶6340萬 金管會開罰600萬

2019-03-26 18:05 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



兆豐銀前理專自100年開始，7年挪用14位客戶共達6340萬元的存款，在去（107）年因客戶舉發而爆出。金管會今天宣布，兆豐銀未確實執行及建立內控制度，也未確實執行內部查核，有礙健全經營之虞，因此處罰兆豐銀600萬元，並解除違法挪用客戶存款的兆豐理專的職務。

金管會表示，此案是兆豐銀台中豐原分行前理專，利用客戶對他的信任及疏於對帳的習慣，伺機取得客戶蓋妥印鑑且簽名的空白取款單，以臨時無摺提款、或透過行外傳真的方式，挪用14名客戶存款款項、合計高達6340萬元。其中有位客戶察覺有異，向兆豐銀提出疑問，兆豐銀進行徹查後才發現此弊案。

銀行局副局長莊琇媛說，依法最高可罰1000萬元，考量此理專作案時間長達7年、金額也很高，但兆豐銀接獲客戶申訴後立即全面清查、快速反應，因此裁處600萬元。

莊琇媛說，針對無褶提款，應有更多照會、查證等控管措施，兆豐銀在內控上，沒有落實再做照會動作，內控制度也有不足。兆豐銀事後除墊還客戶遭挪用的存款，立即將理專解職並移送，相關人員進行懲處，也提出理專管理和輪調制度的改善措施。

兆豐銀行表示，去年5月底對帳期間，主動發現豐原分行張姓行員私自挪用客戶存款情事，案發後第一時間即由稽核處派員辦理專案查核積極查證，採取最負責態度，由分行主管親向受害存戶致歉與說明外，遭挪的存款也已墊還客戶，確保客戶權益不受任何影響。

兆豐銀行指出，此案已由台中地檢署偵結並將張姓理專起訴，兆豐銀行除對張姓行員立即予以停職處分外，也已就缺失情節的輕重核予相關人員申誡、記過等處分，以茲警惕。