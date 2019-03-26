行動支付繳牌照或房屋稅 輕鬆繳稅抽好禮

2019-03-26 14:31 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



為鼓勵民眾以行動支付工具繳納地方稅，台北市稅捐處舉辦「行動支付立即PAY 輕鬆繳稅抽好禮」活動，自今年3月27日起至6月2日24時止，凡以行動支付工具繳納台北市2019年定期開徵的使用牌照稅或房屋稅的民眾，就有機會獲得價值300元的獎品，早鳥繳稅還可抽千元商品卡，心動不如馬上使用「行動支付」繳稅。

因應行動支付時代來臨，稅捐處積極推廣民眾以行動支付繳稅，特別舉辦抽獎活動，民眾使用開辦行動支付繳稅業者App(「台灣行動支付」、「ezPay簡單付」、「i繳費」及八大公股銀行共同推行之「台灣Pay」)，掃描稅單上的QR-Code，或下載台北市智慧支付平台（pay.taipei）App（目前有台北富邦銀行、嗶嗶繳、橘子支付、歐付寶及台灣大哥大），掃描稅單上的三段式條碼，繳納台北市2019年4月開徵的牌照稅或5月開徵的房屋稅，就有200個機會獲得價值300元的獎品。

另外，在4月10日及5月10日前分別完成繳納牌照稅或房屋稅的民眾，還可參加早鳥抽獎，有十個名額可獲得1,000元統一超商商品卡，民眾提早使用行動支付繳納稅款方便省時，還享有雙重中獎機會，稅捐處呼籲民眾千萬不要錯失先機。

稅捐處指出，這項活動結束後，將於6月26日辦理抽獎，並於7月3日在該處活動網站及「北市稅處」粉絲專頁公布中獎名單，相關詳情請至該處網站（https://tpctax.gov.taipei/）熱門活動專區查詢或向企劃服務科蔡小姐洽詢（電話：23949211分機162）。