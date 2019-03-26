金管會：Apple Card此卡非彼卡 「非我所管」

2019-03-26 10:56 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李娟萍 ╱即時報導



Apple Card。歐新社 分享 facebook

蘋果跨足金融業？蘋果春季發表會中，預計於2019年夏季正式推出自家的實體信用卡Apple Card，據媒體報導，蘋果的信用卡，可於實體通路及虛擬通路消費，無卡號、無CVV驗證碼、無到期日、免簽名、免年費、免跨國手續費，且不用繳延遲付款罰金。

就信用卡優惠來看，綁定Apple Pay刷卡2%回饋無上限，在蘋果Apple Store消費有3%回饋，使用實體卡則是1%回饋。換句話說，辦了Apple Card，買目前最貴的iPhone XS Max 512GB，可以省下1,587元。買iMac之類單價更高的商品，可以省更多。

網友熱議，此卡沒有卡號，能夠在台灣實體商店及網路商店消費嗎？且台灣金管會會開放Apple Card嗎？

針對這兩大疑問，金管會官員指出，根據相關規定，發信用卡必須成為信用卡業務機構，行動載具綁信用卡，也屬金融特許範圍。沒有卡號的信用卡，也不能在台灣商店消費。

但是，金管會官員認為，按媒體描述，蘋果發行的Apple Card，似不屬於信用卡性質，比較像是針對自己集團旗下的服務商品，對自己的客戶進行信用消費借款，若果真如此，則屬於「民間借貸」行為。這有如民眾買汽車，向汽車公司旗下的租賃公司進行車貸一樣，「民間借貸」行為，則非金管會規管範圍。