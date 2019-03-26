LINE拚純網銀 資料將落地台灣

2019-03-26 06:02 聯合報 記者 聯合報 記者 張語羚 ╱即時報導



LINE財務長黃仁埈昨天訪台，他以總部視角對台首度公開分享LINE以創新、技術、用戶觀點三優勢開展亞洲金融科技的藍圖，並表示LINE在台灣除了與金融、電信等跨產業夥伴合作透過LINE Bank申請純網銀執照，將遵循台灣法規在台建置IDC（網路數據中心），讓銀行客戶的所有資料落地儲存在台灣。

黃仁埈強調，LINE將持續推進多項在台投資案，由日本總部挹注跨國資源與經驗扶植科技新創，最終要為LINE用戶帶來更便利，更貼近生活的金融等創新服務，拉近用戶與金融服務的距離。

黃仁埈自2015年起出任LINE財務長，亦服務於NAVER超過10年，陸續擔任NAVER財務長等多項要職。做為LINE發展金融科技的幕後推手，他將憑藉對集團藍圖的全盤了解以及在金融領域的豐富經驗運籌帷幄，帶領LINE實現亞洲普惠金融遠景。

LINE目前每天處理260億則以上的訊息，已具備承載大流量的安全能力與資安技術，在這樣的前提下，黃仁埈強調，LINE將以創新的思維、在資安、大數據、AI、FinTech各領域的領先技術、以及精準的用戶觀點，這三大優勢作為後盾，正透過三個策略面向驅動亞洲整體金融科技進步，在台灣則將凝聚在地資源以開創數位金融新格局。

LINE不斷透過觀察用戶行為模式與傾聽消費者需求，將創新應用帶入日常金融場景以確實解決痛點。以日本為例，LINE特別針對日本用戶的生活模式推出一些金融服務，例如滑雪險、腳踏車險、名為「LINE家計簿」的個人財管服務等，今年上半年也預計推出小額信貸「LINE Pocket Money」。又以印尼為例，傳統銀行難以涵蓋印尼的18,000多個島嶼，因此LINE要做的是以行動平台匯聚服務，突破地理限制來滿足印尼超過1億的智慧型手機用戶。