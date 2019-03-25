中電開發以14.5億元買壹傳媒大樓 將作為投資、出租

2019-03-25 21:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



台灣照明龍頭大廠的中電25日公告由子公司中電開發買下內湖壹傳媒大樓，交易總金額14.5億元，將作為投資、出租的用途。

中電表示，購買資金部分為自有，部分為貸款，看好在房地產不景氣之際，能夠買到較低價格。此次以雙方議約購得，由中電開發取得不動產，地址位於台北市內湖區新湖二路的辦公大樓，土地面積997坪，建物面積3,689.81坪，內含坡道平面式停車位51個，交易總金額14.5億元。

為提昇股東權益報酬率及改善各項財務指標，中電董事會昨日通路擬辦理現金減資10%，將退還股東每股一元。中電董事會並決議配息0.15元。

中電指出，此次減資金額3.98億元，減資比率一成，退還股東每股一元。減資後股本為35.85億元，預定股東會日期為6月19日。本案將待股東常會通過並呈奉主管機關核准後實施。

中電是台灣的老牌照明大廠，以「東亞牌」的燈泡、LED燈具等行銷台灣市場。2017年底處分台北市忠孝東路二段不動產，也就是中電的舊有營運總部，買方是美好家庭投資公司。該地共146.55坪，建物共540.95坪，交易金額12.81億元，獲利9.32億元，每股純益貢獻2.34元。

中電強調，傳統LED跌幅比預期來得大，將加重商業照明、景觀照明的布局；近期則受惠中美貿易戰影響，台商回台尋求建廠、擴廠的動作加快，將對照明換修有一波商機可期；此外，中電針對居家、商辦、停車場，均推出自家東亞牌的智慧節能燈具，提升市場的佔有率。