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富邦人壽：金融資產價值已回升逾900億元

2019-03-25 19:10經濟日報 記者葉憶如╱即時報導

2018年第4季因中美貿易糾紛，引發全球股債市場短期非理性波動，但2019年以來金融市場逐漸恢復穩定，富邦金控表示，富邦人壽整體金融資產價值目前已回升逾900億元，帶動富邦人壽及富邦金控淨值回升，截至今年2月底，富邦人壽淨值突破2,400億元，增加逾400億元；富邦金控淨值超過新台幣5,000億元，增加逾500億元，均創下2018年10月以來之新高。

富邦人壽表示，2018年第4季全球股債市震盪，造成整體市場金融資產價值一時波動，2019年以來市場回穩，在Fed立場明顯轉鴿、中美貿易談判出現進展、英國無協議脫歐風險下降等利多消息支撐下，金融市場今年第1季逐漸恢復穩定，富邦人壽整體金融資產價值回升逾新台幣900億元。

其中，透過其他綜合損益按公允價值衡量(Other Comprehensive Income, OCI)金融資產來看，目前價值回升幅度已逾新台幣500億元，OCI項下未實現餘額已接近損益兩平水準，帶動淨值回升。另外，長期持有的按攤銷後成本衡量金融資產（Amortized Cost）的價值波動雖不影響淨值，但其價值回升幅度亦超過新台幣400億元。

富邦金控也表示，在美元匯率升值背景下，富邦人壽2018年並無匯兌損失，惟為有效降低避險成本，動態調整匯兌操作避險策略，去年第4季富邦人壽提增外匯價格變動準備金新台幣30億元，目前外匯價格變動準備金餘額達新台幣90億元，將可更彈性管理避險組合，有效降低避險成本。

展望未來，為因應市場變化，富邦人壽將持續審慎調整資產配置，規劃將透過提高國內股票部位，以提升現金股利收益、並伺機參與不動產投資、投放海外債券等資產，以提升經常性收益率為目標。

富邦人壽新台幣富邦金控

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