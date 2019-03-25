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印度連五周吸金 今年來最受外資青睞

2019-03-25 19:08經濟日報 記者張瀞文╱即時報導

國際資金上周持續回補亞洲市場，只小幅賣超泰國股市，其他全數買超。印度連續兩周吸金金額稱霸亞股，上周吸金8.8億美元最高，其次為台股獲6.8億美元淨流入、南韓股市吸金近6.2億美元。

印度已連續吸金五周，今年以來獲外資買超61.1億美元，成為亞股吸金王，其次是南韓的46億美元、台股的41.6億美元。就漲跌幅來看，即使經過今（25）日的大跌，今年以來，越南仍有8.7%的漲幅，台股漲7.7%，南韓及菲律賓都有5%以上的漲幅。

摩根亞太入息型產品經理張乃文指出，上周美國聯邦準備理事會（Fed）釋出超鴿派言論，今年由原先的升息2碼（即0.5個百分點）下滑至不升息，直到明年才會再升息1碼，今年聯邦基金利率預估由2.88%大幅調降至2.38%，明年也調降至2.63%。國際主要央行營造寬鬆資金環境，帶動外資明顯回補亞股。

張乃文說，亞洲企業具備強勁獲利增長與良好財務結構，現金水位豐厚。路透統計，近兩年亞洲大企業自由現金流量達3,740億美元，創十年新高。不少企業的營運現金流超過資本開支，且負債比率偏低，有利提高股息配發與股東權益，也是吸引資金回補的動力之一。

群益印度中小基金經理人林光佑表示，最近印巴衝突和平解決，印度總理莫迪的民意支持度回升，帶動印度股市投資氣氛大為好轉。外資陸續回流，加上美元走弱，也提供資金持續從海外流入印度股市的動能，激勵印度股匯市同步走揚。

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏指出，經濟數據疲弱引發美股大跌。短線上，在財報空窗期及貿易戰利多出盡下，需留意台股漲多後可能面臨回檔壓力，預估市場將回歸基本面。加上季底作帳行情將至，台股可能會出線調節賣壓，但後市仍未看弱。

印度台股吸金

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