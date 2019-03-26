逐筆交易將上線 買賣雙方隨時撮合

2019-03-26 03:23 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



金管會主委顧立雄（中）與證交所、櫃買中心等金融主管機關與合作券商聯合啟動逐筆交易擬真平台。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報） 分享 facebook 台灣期貨市場終於與國際接軌。台灣證交所表示，逐筆交易將於2020年3月23日啟動，25日先啟動逐筆交易擬真平台，讓投資者先行體驗。以往的交易模式都是採用集合競價，每五秒撮合一次交易，透過最新的逐筆交易模式，買賣雙方可以隨時撮合交易價格，讓投資更便利。

改善系統讓投資增長

金管會主委顧立雄致詞時表示，從原本需要5秒媒合到馬上可以媒合，整體系統的設置並不容易。而友善投資環境向來都是金管會努力的目標，目前離系統正式上線還有1年，而在這期間需要11家證券商攜手努力，透過系統實際模擬委託下單情況，並在投資市場一起進行教育宣導。

台灣證交所董事長許璋瑤表示，盤中全面逐筆交易實施後，可以使台灣證券市場與國際接軌，增加股市盤中交易效率、交易資訊更透明及委託種類更多元，另外，在現貨與期貨市場、選擇權等衍生性經融商品皆因採行逐筆交易，往後投資會更加便利具有彈性。

快速撮合買賣方

許璋瑤說，新系統除了可以用最快的速度撮合買賣方，交易過程也會更加透明，提供成交前後資訊，投資人可依揭示資訊預期成交價格。這套系統的上線會是台灣金融界重要的里程碑，證交所也有撥經費，與合作券商設立種子教室，協助投資戶熟悉系統環境。

券商公會理事長賀鳴珩表示，國際已經實行逐筆交易很久了，台灣現在是「不得不改」，也感謝金管會、證交所與櫃買中心確定政策方向，在軟硬體設備上幫助券商熟悉系統環境，後續在系統測試與市場教育上，需與主管機關合作，讓市場更快熟悉新系統上線。

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