攜手成大要導入AI 永豐金總座：AI將會改變金融業態貌

2019-03-25 18:07 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊筱筠 ╱即時報導



人工智慧（AI）運用在金融業已然成為今年的風潮。永豐金也宣布逐步導入AI，以提高服務品質，永豐金總經理朱士廷今（25）日指出，市場有理由相信，「人工智慧（AI）將會改變金融業的態貌」，各個金融業、銀行都在關注，他相信， AI未來還有很大的發展空間。

永豐金控子公司永豐銀今宣布，攜手國立成功大學於舉辦「AI 金融ing」產學合作成果發表會，揭示從前（2017）年到去（2018）年的合作成果與落地應用。朱士廷領軍各高層出席。

根據雙方合作內容，為降低人為誤判與優化營運效率，永豐與成大未來智慧工場團隊鎖定審查、報告與行銷三個領域，以人工智慧技術優化「法人金融信評與報告」、「消費金融信評與報告」、「客製化理財投顧報告」、「客戶業務與經濟關聯圖」與「客戶需求預測與精準行銷」五大未來金融應用。

例如永豐與成大透過人工智慧建立精準行銷分析模型，並優先應用在外幣定存行銷，成功地將客戶商品行銷成交率提升近225%，未來將進一步將精準行銷分析模型應用到信貸與房貸等業務。

朱士廷指出，金融業希望藉由AI，提供給顧客更好的服務流程，對永豐金來說，也將持續導進自家系統，進一步建構屬於永豐金自己的大數據資料庫，已利用人工智慧加速永豐金各項業務流程，提升各項服務品質。

另外，為提升信用風險管理及營運績效，以人工智慧技術優化風險模型準確率，並降低作業時間。以消費金融信評報告為例，其信用風險模型效力檢定顯著提升到91.2%，更進一步將自動化產製信評報告的資訊揭露，並大幅縮短報告產製時間。同時，由AI大量閱讀投資報告與市場新聞，編撰口語化的分析報告，協助客戶輕鬆掌握市場脈動。

朱士廷表示，每個人讀書的進度不一樣，有人讀得快、有得讀得慢，AI就是透過人工智慧的電腦學習，可以加速許多流程，對金融業來說，最重要還可以用在監理、行銷、風險控管，提供更深入的金融服務。

朱士廷表示，打造以人為本的未來金融服務，永豐銀行自前年展開與成功大學的緊密合作，融合人工智慧與金融科技，鎖定信用審查、自動撰寫報告與精準行銷等三大領域進行AI金融多元創新應用，成果斐然，奠定永豐銀行引領未來金融的關鍵。