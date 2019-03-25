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培育金融科技人才 台灣人壽與高科大簽合作備忘錄

2019-03-25 17:13經濟日報 記者楊筱筠╱即時報導

金融科技（Fintech）蓬勃發展，改變了保險市場之樣貌與生態，保險業為應用金融科技創新帶給保戶更便捷快速的數位化服務，相繼投入數位發展並展開產學合作。

中國信託金融控股公司旗下子公司台灣人壽保險股份有限公司（簡稱「台灣人壽」）為加速數位化發展，除成立Edge數位實驗室，今（25）日更與國立高雄科技大學（簡稱「高科大」）於高科大建工校區簽署合作備忘錄，雙方計畫未來交流人工智慧等金融科技於保險服務，整合人工智慧、保險金融的創新服務，提升保險價值與效益，並攜手合作致力於金融科技人才的培育，提供學生金融實習、教學參觀與產學合作，有效運用雙方資源以創造互利雙贏的契機。

簽署儀式由台灣人壽莊中慶總經理與高科大楊慶煜校長代表進行，在雙方多位主管，以及現場師長、學生們、業界先進共同見證下，簽訂合作備忘錄。台灣人壽莊中慶總經理表示，因應金融科技浪潮，台灣人壽積極數位轉型，強化競爭力，繼成立Edge數位實驗室創新研發一系列銷售行動工具，提升業務員服務效率外，為貫徹「以客戶為中心」之理念，今年更大規模啟動「數位一條龍」改造計劃，目的就是力圖打造客戶最佳體驗旅程，提升客戶滿意度，以智慧金融科技提升整體服務與管理品質效能。

高科大擁有「風險管理與保險系」與「AI金融科技中心」，對於專業保險金融人才的培育與數位金融科技研究發展投入相當多資源，台灣人壽與高科大合作將有助於推動專業人才養成及保險金融科技產業創新，朝向提供民眾高創值之產品及服務方向邁進。高科大楊慶煜校長也表示，傳統保險結合AI創新技術後，可大幅提升保險人員核保、審核等效率，智慧保險結合智慧醫療服務，更可提升保險服務品質。

接下來高科大AI金融科技中心將開發出AI機器人財富管理研發平台，以解決金融市場資訊不對稱與金融商品理財安全性的問題，透過產學合作方式共同開發，使人工智慧技術運用於市場資訊、投資管理、保險、理賠、醫療智慧應用及金融大數據分析等領域。台灣人壽也希望透過企業與學校間的產學合作彼此資源共享，加速前瞻技術的開發，並激盪出產業創新的火花，未來更可引進優秀之專業人才及創新技術，達到雙贏之目的。

台灣人壽與國立高雄科技大學AI團隊簽訂合作備忘錄。圖台灣人壽總經理莊中慶（第一排...
台灣人壽與國立高雄科技大學AI團隊簽訂合作備忘錄。圖台灣人壽總經理莊中慶（第一排右五）、高雄科技大學校長楊慶煜（第一排右六）。照片／台灣人壽提供
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