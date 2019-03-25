國泰金總座李長庚：我國保險海外投資比韓國先進

2019-03-25 16:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



金管會主委顧立雄日前在立法院被立委質詢韓國壽險業海外投資比重不像國內68%這麼高，他表示要研究一下韓國模式，該如何來學習。國內保險業龍頭國泰金總座李長庚今（25）日下午法說會時「抱屈」，他說主要是因為韓國保險業光投資自己的十年期政府公債比重將近43%，且利差就贏國台灣的十年期公債150~380個基本點（約1.5%~3.8%）以上，「光投資國內就夠何必冒險到海外投資」。

近年來韓國環境也改變、利差縮小，海外投資比重也愈來愈高，還要跟我國學外匯準備金制度，且國會也打算提高海外投資上限到45或取消上限。他表示，「韓國保險海外避險真的不如台灣，台灣領先韓國好多年」。

金管會與立委緊盯壽險投資國外？國泰金控總經理李長庚強調他是開玩笑地說，政府應該頒「功在社稷、造福百姓」的匾額給保險業，主要有四大理由。一是保險業透過投資能力提升、風險控制，到海外去把錢賺回來台灣，對台灣經濟是有幫助。二是錢放銀行存款收益較低，放在保險收益更高。三是保單銷售銀行財管手續費收入是重要一塊，創造銀行年年獲利創新高。四是國外投資管道增加，官股行庫每家都大舉徵理專，創造國內就業機會、收入增加間接促進國內消費，而且央行來說，也省了回收資金的麻煩等等。

外資大量投資台股，壽險剛好匯出，剛好保持國內匯率平衡。李長庚問，反過來問，若沒有保險業，每年二兆多的收入，一兆多到海外，一年期定存還可以維持1%嗎？更多人投資收益更低，消費會更低，國民經濟GDP會更嗎？系統性來看，壽險業投資海外是有其價值與必要。

韓國的模式跟台灣不同。李長庚舉數字來說明，去年11月底為止，從財報中發現，韓國保險業資金高達42.7%，是投資政府公債，台灣比例極低，為什麼？2009年底台灣十年期公債殖利率為1.47% ，韓國是5.31%。台韓十年期公債利差高達3.84%。

至2013年底，台灣1.6%、韓國3.65%，雙方利差1.97%；2017年底，台灣十年期公債殖利率0.95%、韓國2.47%，雙方差1.52%，2018年底台灣剩0.86%，韓國1.99%，雙方利差亦有1.13%。至今年中午台灣是0.752%，韓國是1.9%，雙方還是有1.15%的利差。2009年台韓利差384點利差到今天還有115個基本點。

若從海外投資比重來看，2013點4.75%到2018年10月底14.5%，海外投資比重從4.7%大幅提高至14.5%。R且計算海外投資時，韓國所有發行的所有基金，只要是韓元計算的外幣資產基金，完全不計入海外投資的範圍，資本適足率RBC也不算匯率風險。因為這個環境背景不同，因此台灣為何需要海外投資，因為兩地公債市場差異非常大。

另一角度，韓國整體債券市場占其GDP125%，台灣只有63%，韓國公債占GDP52%，而台灣占3%。

韓國本身公債存量去年共發行了1067億美元的公債 台灣只發170億美金，是台灣的六倍。

這麼大的市場，還有50年的長期責 ，收益率比台灣高一百多到三百多。李長庚說。「我是韓國保險業在國內就很HAPPY，何必到海外去冒險？」因此韓國保險業目前42.7%還放在公債資產。壽險業債券投資接近50%，這是我們跟韓國對比很大的不同點。

近年來海外投資比重慢慢在上升 ，韓國金管會核准外匯價格變動準備金，也一直想引進台灣的到韓國去

過去韓元變化大，韓國海外投資壓力大，已有公司投資海外比重達27.3% ，超過20%公司亦有六家，均已近30% 的投資上限 ，因國內公債殖利率快速下來，勢必要往海外去尋求收益。而且韓國人口是台灣二倍， 人均比台灣高，但去年保費收入換算成新台幣大約2.6兆收入，台灣有3.5兆保費收入，台灣比韓國高。李長庚強調， 「韓國保險海外避險真的不如台灣，台灣領先韓國好多年」。