國壽金融資產未實現一年損失逾1,248億元 RBC292%

2019-03-25 15:01 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



國泰金今（25）日下午舉行去年第4季法人說明會，金控總經理李長庚負責主持，發言人鄧崇儀負責說明，他表示，結算後去年稅後淨利518億元，年減9%，每股盈餘3.95元。主要因為壽險股債市波動大，獲利較前一年顯著下 降所致。銀行受惠手收是成長，金控淨值成長8%。金控roe報酬率為8.8%，較2017年的10%略為下降。帳面淨值5293億元，較前一年下降792億元，每股淨值從43.7元下降至34元。

國泰世華淨利差1.22%，跟前一年持平，較去年第3 季的1.27%則下降。2018年SME放款1,781億元，年成長17%，外幣放款2,330億元占全行放款15%。海外獲利從前一年的100億元下滑至65億元。占全行比為27%。財管手續費收入成長4%，壽險佣金仍是主要因素。

國泰人壽去年轉向銷售長期獲利較好的傳統型與保障型商品，利潤較高但保費收入沒那麼高。另外因短年期繳的商品較前年提升，使得FYPE年減9%還是業界第一。新契約價值較前年比提升2%。持續改善負債成本，2018年底至403%，今年年底前應該要低於4%。

2018年國壽投資報酬率3.82%，避險成本1.28%，算是不錯的成績。未來還是會多多使用替代避險工具以控制成本，外匯價值準備金已超過200億元。投資地區跟前年差異不大，以北美洲為準。金融資產未實現損益餘額從2017年的正數516億元到去年底變負731億元，鄧崇儀表示，市場波動快又劇大，好在團隊做了一些投資決定，這一季已回穩，至今已回升超過上千億元。