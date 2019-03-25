殖利率曲線倒掛 經濟大衰退要來了？

2019-03-25 14:51 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡靜紋 ╱即時報導



上周五美歐PMI指數下滑，美國3個月國庫券與十年期公債殖利率區線倒掛，兩大衰事讓市場恐慌景氣衰退將屆，衝擊美歐股市大跌，拖累今日亞股表現，台股今天慘跌159.59點。

先來說說這兩天大跌到底發生什麼事？主要是景氣衰退疑慮再起，全球股跌、美歐公債殖利率再創波段新低，這事起因於 上周五(3/22)公布的歐美3月 Markit採購經理人指數初值下滑，美國製造業PMI初值自53降至52.5、創2017年6月來低點，德國同期製造業指數下滑至44.7、連三個月萎縮且創2012年8月來最低，美國十年期公債殖利率單日下滑9.79個基本點至2.439%、去年一月最低，三個月國庫券與十年期公債殖利率曲線倒掛、2007年首見，德國十年期公債殖利率跌入負值，市場擔心景氣衰退的恐慌氣氛，衝擊美歐股市單日下跌逾1.7%，恐慌指數飆升兩成至16.48，日圓升值0.82%，金價上漲5美元。

歐洲景氣拖累，全球經濟將陷入衰退? NO!

歐洲景氣是否真的糟透了？富蘭克林證券投顧舉出三點反駁，首先是歐洲低迷景氣中仍有曙光，因3月歐洲採購經理人指數疲弱，德國製造業指數跌至六年多低點，反映的是貿易紛爭不確定影響投資與消費，但就業復甦與內需消費支撐歐元區服務業指數仍在擴張區，加上歐洲央行維持低利寬鬆，可望收斂歐洲經濟下行風險，對全球經濟的負面拖累因素將逐漸淡化。

第二點是支撐全球經濟的利多因素逐漸浮現，包括美中貿易紛爭舒緩、G3央行政策偏寬鬆、中國減稅降費政策規模超過人民幣2兆元、科技創新商機帶動企業投資與消費需求。

富蘭克林證券投顧認為，即使歷經今年來強勁反彈，全球股市並未過度樂觀反應景氣前景，未來若景氣或企業財報稍有利多，仍有機會帶動股市反彈。

殖利率曲線倒掛代表經濟衰退？股市無利可圖？

一般來說，殖利率曲線倒掛的確代表經濟即將步入衰退，但投信法人認為，以目前情況看來，離經濟衰退還有緩衝期。主因2008年金融海嘯之後全球央行印鈔寬鬆，買盤變化已降低公債殖利率曲線對經濟衰退的預測效果，且多項指標顯示美國經濟成長雖有放緩但未來一年衰退機率仍低，根據瑞士信貸統計，公債殖利率曲線出現倒掛距離美國經濟陷入衰退平均仍有16個月的緩衝期，且殖利率曲線倒掛後六個月及12個月，美國股市平均仍有正報酬。