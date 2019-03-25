元大金高層人事變動 金控總座申鼎籛出任證券董座

2019-03-25 13:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林子桓 ╱即時報導



元大金高層大變動，旗下元大證券董座賀鳴珩轉任證券副董，而董事長之位由該金控總經理申鼎籛出任元大證券董事長職務。該金控高層證實，今（25）日已通過董事會，下午將說明整個人事布局。

據了解，賀鳴珩原本除了董座一職，還兼任券商公會理事長、在金融總會也需出任要職，經元大金高層思考後，決定轉任副董。詳細說明還得待下午說明。