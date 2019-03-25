青年投保實支實付險比例逾7成 專家喊不夠

2019-03-25 13:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



現在青年收入有限，除了努力工作、讓自己薪水成長，學習記帳、配置收入，還有學習如何選擇合適的工具進行財務規劃。全球人壽商品部副總經理鄭中安表示，很多年輕人常以挪不出資金，作為無法規劃基本保障的理由。殊不知，正因為年輕人薪資不高、積蓄不多，萬一發生意外、疾病，導致需長期治療或是失能的巨額花費，可能都將造成家庭經濟面臨沉重的負擔。

從全球人壽大數據團隊分析顯示，25至39歲青年新保戶中投保傷害險及死亡險比例均不到2成，且保額僅有100萬左右，恐不足以填補事故發生後家庭經濟所需。全球人壽建議，投保壽險可以名下貸款與負債總額，加上對家庭未來5到10年的責任金額總額，當做投保壽險的保險金額；而傷害險則可以壽險保額的2倍作為保額，安排好基本盤後，下一步就是為自己帶來安全感的醫療保障。

隨著醫療科技進步，許多醫療手術在門診就能解決，且近年來罹患癌症的年齡層不斷下移，更應該透過醫療保障來提升自己的安全感。全球人壽大數據團隊分析25至39歲青年新保戶投保行為顯示，年輕人已有這部份的保險觀念，其投保實支實付險的比例逾7成，惟投保住院日額醫療險及癌症險比例相當低。